Jak sprawdzić stan konta w Play? Instrukcja

Korzystanie z telefonu na kartę daje większą kontrolę nad wydatkami, ale wymaga też pilnowania dostępnych środków i pakietów. Warto więc wiedzieć, jak sprawdzić stan konta w Play, zanim zabraknie ci gigabajtów do przeglądania stron, minut na rozmowy czy SMS-ów. Operator udostępnia w tym celu aplikację Play24, serwis internetowy oraz kody USSD, które można wpisać bezpośrednio na klawiaturze telefonu.

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Jak sprawdzić stan konta w Play? Cztery sposoby:

Stan konta w Play sprawdzisz kodem *101# - i nie tylko

Jednym ze sposobów na sprawdzenie stanu konta w Play jest skorzystanie z kodu USSD. Tak jak w przypadku T-Mobile i Orange, nie wymaga to instalowania dodatkowej aplikacji ani logowania się do serwisu internetowego. Wystarczy wpisać odpowiedni kod na klawiaturze telefonu i zatwierdzić go zieloną słuchawką, tak jak podczas wykonywania połączenia.

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Stan konta (ważność i ilość środków) w Play sprawdzisz kodem *101#. Jednak oprócz tego kodu, fioletowy operator udostępnia cztery inne:

*104# – sprawdzanie liczby minut do wszystkich sieci

– sprawdzanie liczby minut do wszystkich sieci *105# – sprawdzanie stanu minut do Play oraz na telefony stacjonarne

– sprawdzanie stanu minut do Play oraz na telefony stacjonarne *108# – sprawdzanie stanu promocyjnych danych

– sprawdzanie stanu promocyjnych danych *109# – sprawdzanie stanu SMS-ów do Play oraz innych sieci

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Sprawdzanie stanu konta w Play kodem USSD

Owe kody, to tzw. kody USSD, o których więcej przeczytasz w tym artykule. W dużym skrócie, kody USSD wpisuje się w klawiaturę telefonu (lub aplikację "Telefon" na smartfonach) i zatwierdza zieloną słuchawką - tak jakby się do kogoś dzwoniło.

Aplikacja Play24 pozwala na sprawdzanie stanu konta w Play

Stan konta w Play możesz sprawdzić również w bezpłatnej aplikacji Play24, dostępnej na smartfonach z systemami Android i iOS. To rozwiązanie pozwala kontrolować nie tylko dostępne środki, lecz także pozostałe gigabajty, minuty i SMS-y.

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Aby sprawdzić stan konta w aplikacji Play24:

Pobierz aplikację ze sklepu Google Play lub App Store, jeśli jeszcze jej nie masz. Zaloguj się na swoje konto. Przejdź do sekcji „Twoje konto”. Wybierz „Środki do wykorzystania”.

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W tym miejscu znajdziesz informacje o dostępnych środkach i pozostałych zasobach w ramach swojej oferty. Po wybraniu konkretnego bilansu możesz sprawdzić dodatkowe szczegóły, np. ile gigabajtów internetu pozostało do wykorzystania z pełną prędkością w ramach oferty z internetem bez limitu.

Jeśli nie masz jeszcze konta Play24, możesz je założyć, korzystając z procesu rejestracji. Zgodnie z instrukcją operatora potrzebne są aktywna karta SIM i możliwość odbierania SMS-ów. Podczas rejestracji należy podać wymagane dane, a następnie wpisać hasło jednorazowe otrzymane SMS-em.

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Stan konta możesz także sprawdzić na stronie internetowej

Trzecią metodą jest skorzystanie z serwisu internetowego Play24 pod adresem www.24.play.pl. To rozwiązanie pozwala sprawdzić dostępne środki i zarządzać ofertą bez instalowania aplikacji na smartfonie.

Aby sprawdzić stan konta w Play przez internet:

Otwórz stronę www.24.play.pl. Zaloguj się na swoje konto Play24. Przejdź do sekcji „Twoje konto”. Wybierz „Środki do wykorzystania”.

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W tej sekcji sprawdzisz pozostałe gigabajty, minuty i SMS-y. Po wybraniu konkretnego bilansu uzyskasz dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania dostępnych zasobów.

Jeśli nie masz jeszcze konta w serwisie Play24, możesz je utworzyć. Proces przebiega tak samo jak w przypadku aplikacji mobilnej.

Jak kontrolować zużycie internetu na kartę w Play?

Osoby korzystające z oferty Internet na kartę otrzymują również SMS-y o stanie limitu transferu danych. Operator informuje o tym, że na koncie pozostało 100 MB lub 50 MB, a także o całkowitym wykorzystaniu dostępnych środków na transmisję danych.

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