Jak sprawdzić stan konta w Play? Instrukcja
Kończy ci się internet w najmniej odpowiednim momencie albo nie wiesz, czy masz jeszcze środki na koncie? Jeśli korzystasz z Play na kartę, możesz sprawdzić swój stan konta na kilka sposobów.
Korzystanie z telefonu na kartę daje większą kontrolę nad wydatkami, ale wymaga też pilnowania dostępnych środków i pakietów. Warto więc wiedzieć, jak sprawdzić stan konta w Play, zanim zabraknie ci gigabajtów do przeglądania stron, minut na rozmowy czy SMS-ów. Operator udostępnia w tym celu aplikację Play24, serwis internetowy oraz kody USSD, które można wpisać bezpośrednio na klawiaturze telefonu.
Jak sprawdzić stan konta w Play? Cztery sposoby:
Stan konta w Play sprawdzisz kodem *101# - i nie tylko
Jednym ze sposobów na sprawdzenie stanu konta w Play jest skorzystanie z kodu USSD. Tak jak w przypadku T-Mobile i Orange, nie wymaga to instalowania dodatkowej aplikacji ani logowania się do serwisu internetowego. Wystarczy wpisać odpowiedni kod na klawiaturze telefonu i zatwierdzić go zieloną słuchawką, tak jak podczas wykonywania połączenia.
Stan konta (ważność i ilość środków) w Play sprawdzisz kodem *101#. Jednak oprócz tego kodu, fioletowy operator udostępnia cztery inne:
- *104# – sprawdzanie liczby minut do wszystkich sieci
- *105# – sprawdzanie stanu minut do Play oraz na telefony stacjonarne
- *108# – sprawdzanie stanu promocyjnych danych
- *109# – sprawdzanie stanu SMS-ów do Play oraz innych sieci
Owe kody, to tzw. kody USSD, o których więcej przeczytasz w tym artykule. W dużym skrócie, kody USSD wpisuje się w klawiaturę telefonu (lub aplikację "Telefon" na smartfonach) i zatwierdza zieloną słuchawką - tak jakby się do kogoś dzwoniło.
Aplikacja Play24 pozwala na sprawdzanie stanu konta w Play
Stan konta w Play możesz sprawdzić również w bezpłatnej aplikacji Play24, dostępnej na smartfonach z systemami Android i iOS. To rozwiązanie pozwala kontrolować nie tylko dostępne środki, lecz także pozostałe gigabajty, minuty i SMS-y.
Aby sprawdzić stan konta w aplikacji Play24:
- Pobierz aplikację ze sklepu Google Play lub App Store, jeśli jeszcze jej nie masz.
- Zaloguj się na swoje konto.
- Przejdź do sekcji „Twoje konto”.
- Wybierz „Środki do wykorzystania”.
W tym miejscu znajdziesz informacje o dostępnych środkach i pozostałych zasobach w ramach swojej oferty. Po wybraniu konkretnego bilansu możesz sprawdzić dodatkowe szczegóły, np. ile gigabajtów internetu pozostało do wykorzystania z pełną prędkością w ramach oferty z internetem bez limitu.
Jeśli nie masz jeszcze konta Play24, możesz je założyć, korzystając z procesu rejestracji. Zgodnie z instrukcją operatora potrzebne są aktywna karta SIM i możliwość odbierania SMS-ów. Podczas rejestracji należy podać wymagane dane, a następnie wpisać hasło jednorazowe otrzymane SMS-em.
Stan konta możesz także sprawdzić na stronie internetowej
Trzecią metodą jest skorzystanie z serwisu internetowego Play24 pod adresem www.24.play.pl. To rozwiązanie pozwala sprawdzić dostępne środki i zarządzać ofertą bez instalowania aplikacji na smartfonie.
Aby sprawdzić stan konta w Play przez internet:
- Otwórz stronę www.24.play.pl.
- Zaloguj się na swoje konto Play24.
- Przejdź do sekcji „Twoje konto”.
- Wybierz „Środki do wykorzystania”.
W tej sekcji sprawdzisz pozostałe gigabajty, minuty i SMS-y. Po wybraniu konkretnego bilansu uzyskasz dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania dostępnych zasobów.
Jeśli nie masz jeszcze konta w serwisie Play24, możesz je utworzyć. Proces przebiega tak samo jak w przypadku aplikacji mobilnej.
Jak kontrolować zużycie internetu na kartę w Play?
Osoby korzystające z oferty Internet na kartę otrzymują również SMS-y o stanie limitu transferu danych. Operator informuje o tym, że na koncie pozostało 100 MB lub 50 MB, a także o całkowitym wykorzystaniu dostępnych środków na transmisję danych.
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Redaktorka Spider's Web specjalizująca się w tematykach sztucznej inteligencji, smartfonów i oprogramowania. Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.