Nowe Foldy to hit. Samsung nie nastarcza z dostawami

Składany smartfon Galaxy Z Fold 8 w nowej formie przypominającej paszport okazał się być hitem sprzedażowym Samsunga. Urządzenie nie tylko sprzedało się jak ciepłe bułeczki w czasie przedsprzedaży, ale również popyt na nie po premierze okazał się na tyle duży, że producent musi szukać dodatkowych możliwości zwiększenia produkcji. Według informacji z Korei, Samsung musiał sięgnąć po taśmy produkcyjne, które jeszcze jakiś czas temu były zarezerwowane dla przyszłorocznych smartfonów.

Samsung robi gimnastykę produkcyjną. Byleby dowieźć zamówione Galaxy Z Fold 8 do sklepów

Jak informuje południowokoreański serwis ZDNet Korea, Samsung zwiększył zamówienia na podzespoły do Galaxy Z Fold 8 ponad pierwotnie zakładane poziomy. Problemem jest jednak ograniczona dostępność Display Driver IC (DDI), czyli układów sterujących pracą ekranów. Za ich projektowanie odpowiada dział System LSI Samsunga, natomiast produkcją zajmuje się tajwański koncern United Microelectronics Corporation (UMC), wykorzystujący w tym celu proces technologiczny 22 nm.

Według ZDNet Korea moce produkcyjne UMC dla tego procesu są obecnie niemal w pełni wykorzystane. Jeden z cytowanych przez serwis przedstawicieli branży stwierdził, że zdolności produkcyjne fabryki w zakresie 22 nm osiągnęły limit. Samsung miał zwrócić się do UMC z prośbą o realizację produkcji DDI dla Galaxy Z Fold 8 w trybie "super hot run", czyli ekspresowym wariancie produkcji półprzewodników. UMC miał jednak odpowiedzieć, że przy obecnym obciążeniu linii nie jest w stanie przyspieszyć produkcji w takim zakresie.

Producent znalazł jednak inne rozwiązanie. Samsung zamierza wykorzystać część mocy produkcyjnych DDI, które zostały wcześniej zabezpieczone z myślą o opracowywanych na 2027 rok urządzeniach. Nie chodzi przy tym o wykorzystanie gotowych układów zaprojektowanych dla przyszłych smartfonów. Samsung przesuwa natomiast wcześniej zarezerwowane moce produkcyjne na rzecz komponentów przeznaczonych dla obecnego Galaxy Z Fold 8.

Więcej na temat Galaxy Z Fold 8:

DDI stały się szczególnie istotnym wąskim gardłem ze względu na ich niewielką uniwersalność. W przeciwieństwie do części pamięci, takich jak LPDDR, układy sterujące wyświetlaczami są przygotowywane pod konkretne modele urządzeń. Samsung nie może więc po prostu przekierować zapasów DDI przeznaczonych dla jednego smartfona do produkcji Galaxy Z Fold 8.

ZDNet Korea podaje, że przy standardowym trybie produkcji od rozpoczęcia procesu na waflu krzemowym do uzyskania gotowych DDI może minąć około czterech miesięcy. Następnie układy muszą zostać połączone z panelami OLED produkowanymi przez Samsung Display, a gotowe moduły trafiają do fabryk zajmujących się montażem smartfonów.

Na tym problemy z podzespołami się nie kończą. Samsung zwiększa również zamówienia na zawiasy oraz komponenty związane z Ultra Thin Glass (UTG), czyli ultracienkim szkłem wykorzystywanym jako warstwa ochronna składanych ekranów. Skala dodatkowych zamówień pokazuje, że producent musi zwiększać dostępność kilku elementów jednocześnie, aby podnieść liczbę gotowych urządzeń.

Galaxy Z Fold 8 miał problemy z dostępnością już niedługo po rozpoczęciu sprzedaży. Na premierę Samsung przygotował 2,8 mln egzemplarzy Galaxy Z Fold 8, co jednak okazało się być niewystarczające - opóźnienia w dostawach były widoczne niemal od razu po premierze, a Samsung zdecydował się zwiększyć produkcję o dodatkowy milion egzemplarzy.

Koreańczycy próbują nie tylko spełnić oczekiwania klientów, ale także ścigają się z czasem. Na 9 września zaplanowana jest premiera kolejnej generacji iPhone'ów, podczas której zobaczymy pierwszego w historii składanego smartfona Apple'a. Samsung nie może więc dopuścić, by półki stały puste gdy jego rywal próbuje zagarnąć mu klientów - zwłaszcza, że obecne informacje sugerują, że iPhone Fold będzie znacznie droższy od urządzeń Koreańczyków.

Czytaj też:

Ładowanie...