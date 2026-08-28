Składany iPhone będzie hitem, mimo strasznej ceny. Eksperci podają liczby

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami, iPhone Fold ma być najbardziej "magiczną" premierą Apple'a od lat - niemal tak magiczną jak pierwszy iPhone, pierwszy iPad czy pierwszy MacBook Air. Tak przynajmniej opisywał go najbardziej wpływowy dziennikarz w świecie Apple'a, ale jak się okazuje, w sukces składanego iPhone'a wierzą także analitycy. Najnowsze prognozy wskazują, że nawet cena sięgająca około 2500 dolarów nie powinna przeszkodzić urządzeniu w znalezieniu milionów nabywców.

Apple może i jest spóźniony, ale marka zrobi swoje

Analitycy IDC przewidują, że Apple dostarczy na rynek ponad 10 mln składanych iPhone'ów w ciągu pierwszych 12 miesięcy od premiery. Informację podał Bloomberg, powołując się na Nabilę Popal, starszą dyrektor ds. badań w IDC. Według niej nadchodzący smartfon ma odnieść szeroki sukces mimo bardzo wysokiej ceny.

- Oczekuję, że składany model Apple'a w formacie przypominającym paszport odniesie szeroki sukces mimo wysokiej ceny wynoszącej 2500 dolarów - stwierdziła Popal. Jak dodała, urządzenie będzie skierowane do bardzo elitarnej grupy konsumentów, która mimo kosztu ma ustawiać się w kolejce po nowy sprzęt.

Prognoza IDC dotyczy pełnych pierwszych 12 miesięcy dostępności iPhone'a Fold, co warto odróżnić od wcześniejszych przewidywań Counterpoint Research. Firma analityczna szacowała, że Apple może przejąć 25 proc. globalnych dostaw składanych smartfonów już w 2026 r., podczas gdy udział Samsunga miałby spaść z 40 proc. w 2025 r. do 32 proc. w 2026 r.

Counterpoint Research prognozował również, że urządzenia składane w formacie książkowym będą odpowiadać za 76 proc. wszystkich dostaw składaków w 2026 r. Rok wcześniej ich udział wynosił 52 proc. Apple, według tej analizy, miałoby pomóc całemu rynkowi urosnąć o 21 proc. rok do roku.

IDC patrzy na przyszłość kategorii równie optymistycznie. Według prognoz firmy debiut Apple'a pomoże uchronić rynek składanych smartfonów przed dwucyfrowym spadkiem w 2026 r. Zamiast tego dostawy foldable'ów mają wzrosnąć w tym roku o 12,6 proc., a w 2027 r. tempo wzrostu ma przyspieszyć do 18 proc.

Apple ma zdobyć 40 proc. rynku

Jeszcze bardziej znacząca jest prognoza dotycząca pozycji Apple'a w kolejnym roku. IDC przewiduje, że w 2027 r. firma z Cupertino będzie odpowiadać za 40 proc. wszystkich dostaw składanych urządzeń. Jeżeli przewidywania się sprawdzą, Apple w krótkim czasie stanie się największą siłą w segmencie, który Samsung Electronics rozwija od siedmiu lat.

Pierwszy składany iPhone ma zostać zaprezentowany we wrześniu. Według dotychczasowych informacji będzie miał konstrukcję otwieraną jak książka, a jego proporcje mają przypominać paszport. Cena urządzenia ma wynieść około 2500 dolarów, co uplasowałoby je wyraźnie powyżej najdroższych obecnie sprzedawanych iPhone'ów.

Dla porównania, Samsung Galaxy Z Fold 8, który również korzysta z konstrukcji o podobnych proporcjach, kosztuje od 1899 dolarów za wersję wyposażoną w 256 GB pamięci i 12 GB RAM-u. Apple ma więc wejść do segmentu składanym z urządzeniem skierowanym do jeszcze bardziej zamożnej części rynku.

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