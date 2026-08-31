Rysik do składanego iPhone'a? Apple o krok od wielkiego błędu

Powiedzieć, że w ofercie rysików Apple Pencil panuje chaos to jak nic nie powiedzieć. Apple posiada w swojej ofercie aż cztery rysiki, a każdy z nich jest kompatybilny z różnymi modelami iPada. Jak się okazuje, byliśmy o krok od pogłębienia tego bałaganu, a to za sprawą planowanego Apple Pencil przeznaczonego dla składanego iPhone’a.

Apple miał stworzyć prototyp specjalnego Apple Pencila

Jak informuje Mark Gurman z Bloomberga, Apple miał poważne plany na wprowadzenie do sprzedaży specjalnego rysika Apple Pencil dla iPhone'a. Koncern stworzył prototyp takiego akcesorium, a następnie wewnętrznie go testował i rozważał wprowadzenie do sprzedaży. Jednocześnie Gurman zaznacza, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby firma zaprezentowała rysik podczas premiery składanego iPhone’a, która ma odbyć się we wrześniu.

Apple Pencil dla iPhone'a miał być wyraźnie różny od akcesoriów dla iPadów. Rysik miał być wyraźnie krótszy - konstrukcja miała zostać dopasowana do nietypowych proporcji składanego iPhone’a, który po rozłożeniu oferuje znacznie większą powierzchnię roboczą niż tradycyjny smartfon.

Pod względem sposobu przechowywania akcesorium Apple miał wykorzystać rozwiązanie znane z iPada. Rysik był projektowany tak, aby magnetycznie przyczepiać się do boku telefonu. Magnesy miały służyć nie tylko do przechowywania Apple Pencil, lecz także do jego ładowania, podobnie jak w przypadku kompatybilnych modeli iPada.

Konstrukcja telefonu sprawiała jednak, że takie rozwiązanie wiązało się z kilkoma problemami. Po przyczepieniu rysika do boku składanego iPhone’a korzystanie z niego mogłoby być niewygodne, szczególnie po rozłożeniu urządzenia. W przypadku iPada Pencil może znajdować się na krawędzi, która podczas korzystania z tabletu w orientacji poziomej znajduje się na górze. W smartfonie akcesorium pozostawałoby natomiast z boku urządzenia.

Jeszcze większym problemem miała być sama natura składanego ekranu. Według Gurmana delikatny panel wewnętrzny mógłby zostać narażony na powstawanie nieestetycznych śladów w wyniku korzystania z rysika. W przypadku składanego iPhone’a kwestia odporności ekranu ma szczególne znaczenie, ponieważ elastyczny panel musi być przystosowany do wielokrotnego składania i rozkładania.

Apple musiał więc rozważyć nie tylko użyteczność dodatkowego akcesorium, lecz także sposób jego przechowywania i wpływ na konstrukcję urządzenia.

Istnienie prototypu świadczy o tym, że firma przynajmniej przez pewien czas traktowała możliwość obsługi składanego iPhone’a za pomocą Apple Pencil jako jeden z rozważanych scenariuszy. To z kolei stoi w sprzeczności ze stanowiskiem Steve’a Jobsa dotyczącym rysików w smartfonach. Podczas prezentacji pierwszego iPhone’a w 2007 roku Jobs przekonywał, że użytkownicy nie potrzebują stylusa i że urządzenie powinno być obsługiwane palcami.

Jednocześnie Gurman wyraźnie zaznaczył, że jego źródła wspomniały jedynie o testach prototypu i na obecnym etapie nic nie wskazuje więc na to, aby specjalny Apple Pencil trafił na rynek wraz ze składanym iPhone'em.

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