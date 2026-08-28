Znamy najpopularniejsze telefony świata. Fani Androida się nie popisali

Jak wynika z najnowszych danych, w drugim kwartale 2026 r. iPhone 17 był najlepiej sprzedającym się smartfonem na całym świecie. Odpowiadał za 6 proc. sprzedaży wszystkich modeli dostępnych na rynku. Jak wygląda zestawienie 10 najlepiej sprzedających się modeli?

iPhone 17 najlepiej sprzedającym się smartfonem na świecie

Raport firmy Counterpoint obejmuje 10 najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie. Bez większych zaskoczeń ranking zdominowały dwie firmy: Apple oraz Samsung, które mogą pochwalić się równym układem sił. W pierwszej dziesiątce znajdziemy bowiem po pięć modeli amerykańskiego i koreańskiego giganta technologicznego.

Podium zdominowało jednak Apple. Pierwsze trzy miejsca obejmują zeszłoroczne modele:

miejsce: iPhone 17; miejsce: iPhone 17 Pro Max; miejsce: iPhone 17 Pro.

Zdecydowanie najchętniej kupowanym modelem ze stawki był bazowy iPhone 17. To model, który Apple wyceniło na 3999 zł za podstawową wersję 256 GB. Tylko ten jeden model objął 6 proc. sprzedaży wszystkich smartfonów na świecie. Wynik robi wrażenie ze względu na to, że rynek telefonów komórkowych jest ogromny i w ofercie znajdziemy setki, jeśli nie tysiące smartfonów do wyboru.

Tymczasem wolimy wybrać sprawdzonego i prawie najtańszego iPhone’a. Nie jest to najbardziej podstawowy model z oferty Apple - taniej kupimy bowiem zeszłorocznego iPhone’a 16 (3499 zł) oraz nowego iPhone’a 17e. Tyle że to właśnie iPhone 17 jest najbardziej opłacalny, ponieważ oferuje wiele możliwości znacznie droższego iPhone’a 17 Pro: 6,3-calowy ekran OLED 120 Hz, nowy aparat przedni 18 Mpix, bardzo dobry zestaw tylnych aparatów 2 × 48 Mpix czy szybsze ładowanie do 40 W.

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To pierwszy w historii zwykły model tak bliski wersji Pro - tak naprawdę w wyższym wariancie dostajemy tylko nowy wygląd oraz dodatkowy teleobiektyw. W promocjach możemy kupić iPhone’a 17 za ok. 3700 zł, co jest naprawdę dobrą ceną. Do modeli Pro i Pro Max trzeba znacznie więcej dopłacić za pomniejsze ulepszenia.

Lubimy też Samsunga: tanie i najlepsze modele

Czwarte miejsce w rankingu zajmuje Galaxy S26 Ultra, czyli najlepszy model Samsunga. Interesujące jest to, że niżej znajdują się najtańsze modele: Galaxy A07, A17 4G oraz A17 5G. W stawce pomiędzy Samsungami zapodział się także najbardziej podstawowy iPhone 17e. Galaxy S26 również cieszy się sporą popularnością.

Zaledwie 10 wymienionych modeli w rankingu odpowiada za aż 26 proc. globalnej sprzedaży wszystkich smartfonów. Trudno nie zgodzić się, że to właśnie Apple i Samsung są królami rynku telefonów.

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