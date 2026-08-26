Sony robi telefony po swojemu. Nowa Xperia ma kompaktowy ekran, grube ramki i zaporową cenę

Sony Xperia 10 VIII to już ósma wersja średniopółkowego modelu Japończyków, która pod wieloma względami ma przypominać droższy model 1 VIII. Największymi zaletami tego urządzenia są kompaktowy rozmiar za sprawą małego ekranu oraz obsługa kart pamięci. Niestety tanio nie jest - szczególnie jak na te możliwości.

Sony Xperia 10 VIII to drogi średniopółkowiec

Sony Xperia 10 VIII to odświeżenie zeszłorocznego modelu 10 VII, który kosztował 1999 zł. Nowy model ze względu na obecną sytuację z drogą pamięcią niestety jest znacznie droższy. Wersja 8/128 GB w Polsce została wyceniona na 2699 zł. Jest to poziom prawie flagowego modelu. Specyfikacja jednak nie współgra z ceną:

Ekran: 6,1 cala, OLED, FHD+ (1080 × 2340 pikseli), odświeżanie 120 Hz, proporcje 19,5:9, 50 proc. większa jasność niż w poprzednim modelu;

6,1 cala, OLED, FHD+ (1080 × 2340 pikseli), odświeżanie 120 Hz, proporcje 19,5:9, 50 proc. większa jasność niż w poprzednim modelu; Procesor: Snapdragon 6 Gen 3;

Snapdragon 6 Gen 3; Pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na dane, obsługa kart microSD do 2 TB;

8 GB RAM, 128 GB na dane, obsługa kart microSD do 2 TB; Aparat tylny: główny 50 Mpix (1/1,56 cala, f/1.9), ultraszeroki 13 Mpix (1/3 cala, f/2.4);

główny 50 Mpix (1/1,56 cala, f/1.9), ultraszeroki 13 Mpix (1/3 cala, f/2.4); Aparat przedni: 8 Mpix (f/2.0);

8 Mpix (f/2.0); Akumulator: 5000 mAh, ładowanie PD;

5000 mAh, ładowanie PD; Wodoszczelność: IP65, IP68;

IP65, IP68; Wymiary i masa: 153 × 72 × 8,3 mm, 168 g.

Sprzęt działa pod kontrolą Androida 16, a Sony przewiduje 4 duże aktualizacje systemu – aż do Androida 20. Wygląd urządzenia jest charakterystyczny dla japońskiej marki: tył obejmuje dwa aparaty umieszczone w pozycji poziomej, a z przodu mamy ekran z zauważalnym obramowaniem na górnej i dolnej krawędzi.

Producent chwali się również ulepszonym zestawem głośników stereo: głośnością większą o 15 proc. oraz wyższą jakością dźwięku z o 30 proc. mocniejszym basem. Poza tym jest to po prostu zwykły smartfon ze średniej półki, który specyfikacją i możliwościami bardziej konkuruje z modelami kosztującymi ok. 1500 zł, takimi jak Galaxy A37.

Co zamiast nowej Xperii?

Jeśli szukasz smartfona z Androidem za ok. 2500 zł, osobiście polecam spojrzeć na inny model: Samsunga Galaxy A57. Urządzenie w wersji 8/256 GB można kupić już za ok. 2100 zł (a więc ponad 500 zł taniej), a ten model pod każdym możliwym względem będzie lepszym wyborem. Oferuje wyższą wydajność w codziennym użytkowaniu i aplikacjach, lepszy zestaw aparatów czy dłuższe wsparcie aktualizacjami (do 6 lat).

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Jest też znacznie tańszy, bo wersję 8/128 GB można kupić za ok. 1800 zł. Dlatego zamiast nowej Xperii (która trafi na rynek we wrześniu) weź sprawdzonego Samsunga ze średniej półki. Podziękujesz później.

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