Samsung ma pomysł na rysy w Galaxy S27 Ultra. Mają znikać same

Pomimo dwóch dekad rozwoju smartfonów - i kolejnych dwóch dekad rozwoju telefonów komórkowych - żadnemu producentowi nie udało się rozwiązać odwiecznego problemu jakim są rysy na ekranach. Fakt, specjalne folie i szkła dobrze chronią nasze ekrany, jednak bez nich nasze telefony są bezbronne wobec kluczy czy kładzenia na chropowatych powierzchniach. Jak się okazuje, Samsung może mieć pomysł, jak zmierzyć się z tym problemem.

Galaxy S27 Ultra może otrzymać szkło z powłoką zdolną do samodzielnego usuwania drobnych zarysowań

Informację przekazał na platformie X branżowy obserwator występujący pod pseudonimem Schrödinger. Według jego doniesień Samsung i Corning mają wspólnie pracować nad nową samonaprawiającą się powłoką dla kolejnej generacji Gorilla Armor, czyli szkła ochronnego stosowanego przez Samsunga w jego najdroższych smartfonach.

Celem nie byłoby jednak wyłącznie dalsze zwiększanie odporności powierzchni na zarysowania. Schrödinger twierdzi, że nowa powłoka miałaby pozwalać powierzchni na regenerację po określonym poziomie codziennych mikrozarysowań. Innymi słowy, drobne rysy powstające podczas zwykłego użytkowania telefonu mogłyby z czasem znikać bez ingerencji właściciela.

Taka technologia oznaczałaby interesującą zmianę w rozwoju szkła ochronnego. Producenci przez lata koncentrowali się przede wszystkim na zwiększaniu odporności materiałów - zarówno na upadki, jak i na zarysowania. Nowa generacja Gorilla Armor mogłaby natomiast postawić również na zdolność powierzchni do regenerowania uszkodzeń, które mimo tej ochrony powstają podczas codziennego korzystania ze smartfona.

Zdaniem serwisu Android Authority samonaprawiająca się powłoka mogłaby być mniej odporna na zarysowania od konwencjonalnego hartowanego szkła. Jeżeli jednak byłaby w stanie samodzielnie wypełniać i usuwać drobne rysy, Samsung i Corning mogłyby uznać taki kompromis za opłacalny.

Na razie trudno przesądzać, jak dokładnie działałaby taka technologia. Schrödinger nie ujawnił, jak długo Samsung i Corning pracują nad rozwiązaniem, czy powstały już egzemplarze gotowego szkła ani jaką nazwę handlową miałby otrzymać nowy materiał. Nie wiadomo również, czy Corning zamierza w przyszłości rozwijać samonaprawiające właściwości jako jedną z najważniejszych cech całej rodziny Gorilla Glass.

Ekran Galaxy S27 Ultra nie jest jeszcze pewny

Najważniejsza niewiadoma dotyczy miejsca, w którym Samsung wykorzystałby nową technologię. Schrödinger nie stwierdził wprost, że samonaprawiająca się powłoka trafi na ekran Galaxy S27 Ultra. Możliwe więc, że Samsung zastosuje ją na przednim panelu urządzenia, ale równie dobrze rozwiązanie mogłoby znaleźć zastosowanie wyłącznie na jego tylnej części.

Nie byłby to zresztą pierwszy telefon wykorzystujący materiał zdolny do częściowej regeneracji powierzchni - precedensem na rynku jest LG G Flex 2 z 2015 roku. Smartfon otrzymał samonaprawiający się tylny panel, którego materiał miał z czasem niwelować drobne zarysowania. Jednocześnie plastikowe plecki smartfona łatwo zbierały odciski palców i kurz.

Od premiery LG G Flex 2 minęła już ponad dekada, a technologie materiałowe zdążyły się znacząco rozwinąć. Galaxy S27 Ultra mógłby więc pokazać znacznie bardziej zaawansowaną wersję podobnego pomysłu - tym razem rozwijaną przez Samsunga wspólnie z Corningiem i potencjalnie przeznaczoną dla jednego z najdroższych smartfonów na rynku.

Na obecnym etapie pozostaje jednak ostrożność. Informacja pochodzi z nieoficjalnego przecieku, a Samsung ani Corning nie potwierdzili prac nad samonaprawiającym się Gorilla Armor. Nawet jeśli technologia rzeczywiście znajduje się w przygotowaniu, nie ma jeszcze gwarancji, że zadebiutuje właśnie wraz z Galaxy S27 Ultra.

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