Galaxy Z Fold8 kontra czas. Czy po tygodniach używania pojawiła się bruzda?

To wgłębienie na środku, które tak rzuca się w oczy pod światło, to nie żadna wpadka inżynierów, tylko po prostu fizyka - jeśli coś zginasz setki razy, to musi zostawić ślad na panelu.

Na ten moment po prostu nie mamy technologii, która by to magicznie wymazała bez zmieniania całego składu materiałów, z których robi się te ekrany.

Muszę jednak przyznać, że Z Fold8 robi tutaj kolosalny krok do przodu. Przez pierwsze dni można serio zapomnieć o zgięciu, bo ekran jest gładziutki. Jasne, po trzech tygodniach ta linia zaczyna nieśmiało wyłazić, ale i tak bije na głowę starsze modele - jest po prostu płytsza i nie wchodzi w paradę podczas zwykłego klikania.

Dlaczego panel musi się odkształcić?

Taki elastyczny OLED to w środku kanapka: mamy tam smukłe szkło UTG, warstwy ochronne i specjalne kleje, a to wszystko jest ciągle wyginane w jednym punkcie, dokładnie nad zawiasem.

Z czasem te wszystkie warstwy tracą swój fabryczny wigor i pamiętają kształt zgięcia. To klasyczna deformacja - materiał po prostu dostosowuje się do mechanizmu i stąd ta widoczna pod światło krecha.

Warto od razu wyjaśnić jedno: tego wgłębienia nie wyprostujecie domowymi sposobami, nie ma mowy o żadnym „wyprasowaniu” ekranu.

Jeśli chcecie mieć znowu idealną taflę, to w serwisie wymienią wam po prostu cały moduł wyświetlacza z podłożem. Jakakolwiek zabawa przy tym na własną rękę skończy się tym, że ekran po prostu wyzionie ducha.

Od pierwszych prób po dzisiaj

Pamiętacie pierwsze składaki? Grube plastiki, wielkie zawiasy i ta dolina, którą czuło się pod palcem zaraz po wyjęciu telefonu z pudełka.

Przy Foldzie 3 i 4 Samsung trochę podkręcił śrubę, dając lepsze szkło i spłycając to miejsce, ale zgięcie wciąż mocno biło po oczach pod kątem i było czuć ten uskok pod kciukiem.

Prawdziwa rewolucja przyszła z Foldem 5 i zawiasem typu kropla wody. Pozwoliło to domykać obudowę bez szpary, a ekran wyginał się łagodniej na większej powierzchni. Fold 6 dołożył do tego mocniejszą folię i grubsze szkło, zamieniając ten ostry kanion w coś, co przypomina raczej delikatną pagórkowatą rzeźbę.

Efekt WOW na początku

W ósemce wprowadzili technologię Flex Titanium - to taka tytanowa płytka z folią wzmacniającą pod spodem, która siedzi tuż pod matrycą.

Ma ona trzymać ekran w ryzach i nie pozwalać mu się tak łatwo zapadać tam, gdzie się składa. Reklamy obiecywały cuda, a w internecie szybko poszła fama, że bruzda w ogóle zniknie.

I faktycznie, przez pierwsze dwa dni jest opad szczęki - ekran wygląda jak stół. Ale wystarczy tydzień normalnego życia, otwierania telefonu setki razy i mocniejszego katowania go przy pracy, żeby fizyka wróciła do gry.

Materiał po prostu zapamiętuje to ugięcie i początkowy zachwyt ustępuje miejsca temu, jak ten panel naturalnie pracuje.

Jak to widzę i czuję po 21 dniach

Po trzech tygodniach tyrania, gdzie składałem go kilkadziesiąt razy dziennie, bruzda już się ustabilizowała.

Co ciekawe, jak patrzy się na wprost, siedząc w domu czy oglądając serial na słońcu, to właściwie jej nie widać. Obraz jest czysty, kolory na środku się nie rozjeżdżają.

Oczywiście ostre słońce i odblaski potrafią wyciągnąć tę linię na wierzch. Mam wrażenie, że nowa powłoka antyrefleksyjna pod pewnym kątem wręcz to zgięcie „podświetla”. Ale jeśli chodzi o dotyk, to Fold8 to inna liga.

Kiedy suniecie palcem przez środek, nie czuć już, jakbyście wpadali w jakąś szczelinę - to raczej taka delikatna, miękka falka. Nie ma to żadnego wpływu na to, jak telefon reaguje na dotyk czy jak precyzyjnie możecie obsługiwać system.

Dbaj o sprzęt

Nie próbujcie sami prostować tego ekranu, naciskać na siłę czy, co gorsza, podgrzewać suszarką - tak tylko go zabijecie. Mega ważna sprawa to też ta fabryczna folia. Jeśli ją zerwiecie, myśląc że bruzda zniknie, to pewnie porysujecie szkło pod spodem i od razu pożegnacie się z gwarancją.

Żeby zgięcie mniej biło po oczach, najlepiej ustawić sobie jakąś jasną tapetę, nie dawać jasności na maksa po nocy i dbać, żeby ekran był czysty. A jak folia zacznie odstawać, to lećcie do autoryzowanego serwisu, nie bawcie się w to sami.

Koniec bruzdy?

Czy Galaxy Z Fold8 ostatecznie pokonał bruzdę? Jeśli marzy wam się ekran, który po miesiącu będzie gładki jak lustro na biurku, to muszę Was rozczarować - jeszcze nie ten etap.

Pewnych praw fizyki nie da się przeskoczyć samym nowym zawiasem, gdy używamy elastycznych materiałów.

Ale jeśli szukacie sprzętu, w którym to zagięcie wreszcie przestaje wkurzać przy robocie, to Z Fold8 jest najlepszym wyborem na rynku. Bruzda wciąż tam jest, ale w końcu przestała grać pierwsze skrzypce w tym telefonie.

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