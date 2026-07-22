Samsung Galaxy Z Fold 8 kończy z nudą. Wreszcie coś innego w telefonach

Trudno nie mieć wrażenia, że od wielu lat trwa stagnacja na rynku smartfonów. Kolejne generacje wprowadzają małe zmiany względem poprzedników, które niekoniecznie zachęcają do częstej wymiany telefonu. Samsung jednak, wprowadzając swój pierwszy szeroki, składany model, odmieni branżę. Inni – w tym Apple – obiorą identyczny kierunek rozwoju składaków.

Samsung Galaxy Z Fold 8 to nie jest następca zeszłorocznego Galaxy Z Fold 7

Samsung w tym roku zaszalał i dokonał kilku zmian w opcjach. Zamiast standardowych dwóch modeli wydał trzy, w tym zupełnie nowy, szerszy wariant. Firma wprowadziła do sprzedaży:

Galaxy Z Fold 8 – zupełnie nowy przedstawiciel serii o szerokim ekranie;

– zupełnie nowy przedstawiciel serii o szerokim ekranie; Galaxy Z Fold 8 Ultra – następca dotychczasowej linii Z Fold, w tym Z Folda 7;

– następca dotychczasowej linii Z Fold, w tym Z Folda 7; Galaxy Z Flip 8 – klasyczny składak o konstrukcji z klapką.

W nowej rzeczywistości trzeba się przyzwyczaić, że nowy Ultra będzie tym, co Samsung wprowadzał do składanych smartfonów w kształcie książki przez ostatnie lata. Ultras jest pod pewnymi względami bardziej zaawansowany od zwykłego: ma większą baterię czy potrójny zestaw aparatów zamiast dwóch modułów na tylnym panelu.

Mimo to zwykły Galaxy Z Fold 8 jest tutaj gwiazdą. To zupełnie nowy model, który będzie kształtował rynek składaków przez następne lata, a zarazem bezpośrednia odpowiedź na nadchodzącego pierwszego składanego iPhone’a.

Samsung Galaxy Z Fold 8 wreszcie wprowadza coś nowego do smartfonów

Składane smartfony Samsunga przez lata mocno ewoluowały, ale od pierwszego modelu wydanego w 2019 r. główne założenia oraz forma nie uległy znaczącej rewolucji. Pierwszy Galaxy Fold, podobnie jak Z Fold 7, zapewniał ekran o bardziej kwadratowych proporcjach. Oczywiście pod tym względem trochę się zmieniło i zeszłoroczny model okazał się najlepszym składakiem w historii za sprawą cieńszej obudowy oraz nieco szerszego ekranu zewnętrznego i wewnętrznego.

Nowy Galaxy Z Fold 8 podchodzi do sprawy w zupełnie inny sposób. W smartfonie zastosowano znacznie szerszy ekran o bardziej prostokątnych proporcjach:

Galaxy Z Fold 8: główny 7,6 cala (proporcje 4:3), zewnętrzny 5,5 cala (10,1:16);

główny 7,6 cala (proporcje 4:3), zewnętrzny 5,5 cala (10,1:16); Galaxy Z Fold 8 Ultra: główny 8,0 cala, zewnętrzny 6,5 cala.

Pomijając kwestię rozdzielczości, najważniejsze są tu proporcje. Wystarczy spojrzeć na oba telefony i od razu widać, że nowy jest bardziej kompaktowy – szerszy oraz niższy w porównaniu do Folda 8 Ultra. To czyni urządzenie wyjątkowym.

Na (globalnym) rynku nie znajdziemy drugiego takiego składanego smartfona. Wszyscy producenci dotychczas tworzyli modele podobne do Galaxy Z Foldów, które po złożeniu mają przypominać zwykły smartfon, a po rozłożeniu rozszerzają przestrzeń roboczą dwukrotnie. W pewnym momencie zaczęło być to po prostu nudne. Większość urządzeń tego typu była praktycznie taka sama. Propozycje różnych producentów co najwyżej różniły się oprogramowaniem. Ale to wciąż te same, dobrze znane schematy.

Z kolei Z Fold 8 jest inny. Przede wszystkim przez to, że w trybie złożonym nie przypomina typowego, obecnego smartfona, a raczej coś, co mogło zostać wydane kilka lat temu. Wszystko za sprawą niewielkiej przekątnej na poziomie 5,5 cala. Dzisiejsze klasyczne smartfony najczęściej bazują na ekranach o przekątnych na poziomie 6,7–6,9 cala.

Galaxy Z Fold 8

Tutaj mamy znacznie mniejszy, bardziej kompaktowy sprzęt, który można obsłużyć w miarę wygodnie jedną dłonią. Po złożeniu telefon jest nieco grubszy niż klasyczne urządzenia, ponieważ mierzy 9,7 mm. W przypadku Folda 8 Ultra jest to 8,9 mm.

Po rozłożeniu mamy natomiast prostokątne urządzenie, które również leży w dłoniach zupełnie inaczej niż wcześniejsze Foldy. Telefon jest niższy, a szerokość pozostaje na podobnym poziomie.

Szerszy Galaxy Z Fold 8 naprawia największy problem składaków typu Fold

Wiecie, co wiąże się z nowym, szerszym typem składanego smartfona? Zdecydowanie przyjemniejsza konsumpcja treści. Nowoczesne aplikacje co prawda potrafią się dostosować do kwadratowych proporcji Z Folda 8 Ultra, ale niekoniecznie filmy i seriale, które najczęściej są tworzone w proporcjach 16:9. Na zwykłych, wcześniejszych Foldach duża część przestrzeni podczas odtwarzania wideo pozostawała niezagospodarowana.

Z kolei na ekranie głównym nowego Z Folda 8 tego typu treści powinny zajmować znaczną część dostępnej przestrzeni. W połączeniu z bardziej kompaktową budową oznacza to wygodniejsze korzystanie i oglądanie filmów.

Oczywiście przestrzeń wyświetlacza w nowym modelu jest znacznie ograniczona w porównaniu do Z Folda 8 Ultra. Większość osób jednak tego nie odczuje.

Samsung ma już broń, którą powalczy z Apple

Nowy Z Fold 8 to najprawdopodobniej wczesna próba walki z pierwszym składanym iPhonem w historii. Według nieoficjalnych informacji Apple również postawi na szerszą konstrukcję, więc smartfon będzie bezpośrednią odpowiedzią na składaka producenta iPhone’ów. Samsung znowu był pierwszy.

Wiele będzie zależeć jednak od ceny. Z Fold 8 został wyceniony na 8 749 zł. Mówi się, że iPhone Ultra przekroczy poziom 10 000 zł, a sama premiera telefonu opóźni się do końca 2026 r.

Ładowanie...