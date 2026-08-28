Oto Galaxy S27 Pro. Samsung zrobi z niego mniejszego Galaxy S27 Ultra

Premiera serii Galaxy S27 dopiero za jakieś pięć miesięcy, ale leakerzy w żadnym wypadku nie śpią. Po poniedziałkowym przecieku informacji o tym jak Samsung może zmienić wyspę aparatów, do internetu trafiły właśnie pierwsze rendery Galaxy S27 Pro. Grafiki pokazują smartfon, który pod względem wyglądu ma być bardzo blisko Galaxy S27 Ultra.

Galaxy S27 Pro ma być nowością w przyszłorocznej flagowej serii Samsunga. Producent rozważał wprowadzenie modelu z dopiskiem "Pro" już przy okazji generacji Galaxy S26, jednak ostatecznie taki smartfon nie trafił do oferty. Najnowszy przeciek sugeruje, że Samsung ponownie pracuje nad takim wariantem.

Galaxy S27 Pro właśnie pokazał się na renderach

Według Android Headlines Galaxy S27 Pro będzie właściwie mniejszą wersją Galaxy S27 Ultra. Oba smartfony mają otrzymać podobną konstrukcję oraz wyspę aparatów rozciągającą się na większą część szerokości tylnego panelu. Zgodnie z renderami, które opublikował serwis, smartfon ma otrzymać trzy obiektywy umiejscowione na podłużnym module z dodatkowym elementem aparatu i lampą błyskową.

Galaxy S27 Pro

Samsung ma przy tym odejść od dotychczasowego wyglądu tylnej części flagowców. Nowa wyspa aparatów przypomina rozwiązanie przedstawiane wcześniej na renderach Galaxy S27 Ultra i ma być jedną z najbardziej widocznych zmian konstrukcyjnych w całej serii. Android Headlines zwraca uwagę, że taka konstrukcja może również ograniczyć problem wystającego modułu aparatów, przez który smartfon potrafi kołysać się po położeniu na płaskiej powierzchni.

Wymiary Galaxy S27 Pro mają wynosić około 154,06 × 73,77 × 7,95 mm. Dla porównania, Galaxy S27 Ultra ma być około 9 mm wyższy i 5 mm szerszy. Grubość obu modeli ma pozostać niemal identyczna - w przypadku Ultra mowa o około 7,97 mm. Mniejsza obudowa przełoży się natomiast na ekran o przekątnej około 6,6 cala, podczas gdy Galaxy S27 Ultra ma otrzymać panel 6,9-calowy.

Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra

Z przodu Galaxy S27 Pro przypomina ubiegłorocznego Galaxy S26 Ultra. Rendery pokazują bardzo wąskie ramki wokół wyświetlacza oraz centralnie umieszczony otwór na przedni aparat. Samsung nie ma więc według obecnych grafik wprowadzać tutaj wyraźnie innego projektu niż w topowym modelu.

Najważniejsza różnica między Galaxy S27 Pro a Galaxy S27 Ultra ma dotyczyć jednak nie tylko rozmiaru

Na dolnej krawędzi modelu Pro nie widać schowka na rysik S Pen. Android Headlines wskazuje właśnie brak obsługi S Pen jako główną cechę odróżniającą oba urządzenia poza przekątną ekranu.

Pod względem podzespołów Galaxy S27 Pro ma być znacznie bliżej Ultra niż Galaxy S27+. Według przecieków smartfon otrzyma procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme, czyli układ Qualcomma mający pracować z częstotliwością sięgającą 5 GHz. W niektórych krajach Samsung może jednak zastosować własny Exynos 2700. Nie jest jeszcze jasne, które rynki otrzymają poszczególne wersje.

Pamięć RAM ma mieć pojemność 12 GB, a w wybranych konfiguracjach może pojawić się również wariant z 16 GB. W przypadku pamięci na dane mówi się o wersjach 256 GB, 512 GB oraz 1 TB. Są to jednak informacje pochodzące z wczesnych przecieków, więc specyfikacja może jeszcze ulec zmianie przed premierą.

Galaxy S27 Pro

Podobnie ma wyglądać kwestia aparatów. Przeciek przewiduje dla Galaxy S27 Pro główny sensor 200 MP oraz 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny. Teleobiektyw ma natomiast oferować 12 MP i 3-krotne powiększenie optyczne. Galaxy S27 Ultra ma korzystać z podobnego zestawu, ale z teleobiektywem zapewniającym 5-krotny zoom. Android Authority zaznacza przy tym, że szczegółowe parametry aparatów nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Mniejsza obudowa ma oznaczać również mniejszą baterię. Galaxy S27 Pro ma otrzymać ogniwo o pojemności 5200 mAh, podczas gdy w Galaxy S27 Ultra mówi się o 5700 mAh. Według Android Headlines Samsung może zastosować w nowych flagowcach akumulatory krzemowo-węglowe. Technologia ta została już wykorzystana przez firmę w tegorocznych składanych modelach Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8.

Według obecnych przewidywań Galaxy S27 Ultra może kosztować 1399 albo nawet 1499 dolarów, natomiast model Pro może zająć miejsce zajmowane obecnie przez Galaxy S26 Ultra, którego cena startowa wynosi 1299 dolarów. Przy ewentualnej podwyżce ceny Galaxy S27+ wariant Pro miałby kosztować co najmniej około 1199 dolarów.

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