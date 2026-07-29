Galaxy Z Fold 8 to hit. Samsungowi kończą się zapasy

Mija właśnie tydzień od premiery najnowszych składaków Samsunga, i jeżeli jeszcze nie zarezerwowałeś swojego egzemplarza Galaxy Z Fold 8, lepiej się pośpiesz. Bowiem wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie nowym modelem znacząco przekroczyło oczekiwania producenta. Według najnowszych informacji z Korei Południowej zapasy urządzenia szybko się kurczą, a część wariantów kolorystycznych i pojemnościowych już zaczyna notować opóźnienia w realizacji zamówień.

Nie Flip i nie Fold Ultra. To szeroki Galaxy Z Fold 8 sprzedaje się jak ciepłe bułeczki

Nowe informacje pochodzą od południowokoreańskiego leakera Lanzuka, publikującego na platformie Naver. Jak wynika z jego najnowszego wpisu, Galaxy Z Fold 8 osiąga podczas przedsprzedaży wyniki wyraźnie lepsze od prognoz Samsunga. Producent miał wcześniej zwiększyć produkcję tego modelu o około 40 proc. względem Galaxy Z Fold 8 Ultra, spodziewając się większego zainteresowania droższym wariantem. Mimo zwiększonej liczby wyprodukowanych egzemplarzy pojawiają się jednak problemy z przydziałem urządzeń do poszczególnych kanałów sprzedaży.

Lanzuk twierdzi, że zapasy przeznaczone do sprzedaży internetowej wyczerpują się już z myślą o dostawach planowanych między drugim a czwartym tygodniem sierpnia. Operatorzy komórkowi również mają stopniowo wyczerpywać dostępne egzemplarze wybranych wersji kolorystycznych, a w przypadku sklepów stacjonarnych termin realizacji części zamówień został przesunięty nawet na pierwszy lub drugi tydzień września.

Szczególnie duże zainteresowanie mają wzbudzać wersje dostępne wyłącznie w oficjalnym sklepie Samsunga. Według leakera niektóre konfiguracje pamięci mogą zostać przesunięte na wrzesień jeszcze przed zakończeniem okresu przedsprzedaży.

Podobne sygnały przekazał również znany leaker Ice Universe. Na platformie X napisał, że na podstawie informacji z Korei Południowej i innych rynków liczba zamówień przedpremierowych Galaxy Z Fold 8 zdecydowanie przewyższa zainteresowanie modelem Galaxy Z Fold 8 Ultra. Dodał również, że ma przeczucie, iż Galaxy Z Fold 8 może stać się najlepiej sprzedającym się składanym smartfonem w historii Samsunga.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że Samsung przygotował około 2,8 mln egzemplarzy Galaxy Z Fold 8 oraz około 2 mln sztuk Galaxy Z Fold 8 Ultra. Już wtedy wskazywano, że producent spodziewa się większego zainteresowania podstawowym modelem, jednak obecne informacje sugerują, że nawet zwiększona produkcja może okazać się niewystarczająca.

Na rosnące zainteresowanie wskazują również zmiany w oficjalnym sklepie internetowym Samsunga. Serwis 9to5Google zwrócił uwagę, że w amerykańskim sklepie zielona wersja kolorystyczna po krótkiej niedostępności ponownie pojawiła się w sprzedaży, jednak termin dostawy został przesunięty aż na październik. Kilka dni wcześniej zamówienie tej wersji było chwilowo niemożliwe z powodu błędu pojawiającego się podczas finalizacji zakupu.

Według dostępnych informacji podobnych problemów nie doświadcza Galaxy Z Fold 8 Ultra. Lanzuk twierdzi, że producent nadal dysponuje dużą liczbą egzemplarzy tego modelu przeznaczonych na pierwsze tygodnie sprzedaży.

Okres przedsprzedaży nowych składanych smartfonów Samsunga potrwa do 7 sierpnia. Jeżeli obecne tempo składania zamówień utrzyma się do końca kampanii, część wariantów Galaxy Z Fold 8 może przestać być dostępna jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem regularnej sprzedaży.

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