Koniec taniego Maca mini. Są polskie ceny i drastyczna podwyżka

Nowe komputery Apple’a z chipami M6 i M5 Ultra zostały właśnie oficjalnie zaprezentowane. Ceny zaczynają się od 3999 zł z uwzględnieniem zniżki edukacyjnej za bazową konfigurację modelu Mac mini (2026) z Apple M6, a kończą na 91999 zł za model Mac Studio (2026) z Apple M5 Ultra w najbardziej wypasionej jak na dziś konfiguracji. Firma nie powiedziała tutaj jeszcze ostatniego słowa.

Mac mini (2026) obok monitora Apple Studio Display

Ile kosztuje Mac mini (2026) z Apple M6

Najnowszy kompaktowy komputer stacjonarny Apple’a, czyli Mac mini (2026) z chipem Apple M6, wyceniony został na 4499 zł. W tej cenie klienci otrzymują konfigurację wyposażoną w chip z 12rdzeniami CPU, 12 rdzeniami GPU, 16 GB pamięci zunifikowanej i SSD o pojemności 256 GB. Dostępne są przy tym liczne opcje rozbudowy.

Mac mini (2026) z Apple M6 - dopłaty do RAM-u:

24 GB / + 1000 zł;

32 GB / + 2000 zł.

Mac mini (2026) z Apple M6 - dopłaty do SSD:

512 GB / + 1000 zł;

1 TB / + 2500 zł;

2 TB / + 5000 zł.

Oprócz tego możemy zmienić port Ethernet o przepustowości 2,5 Gb/s na złącze 10 Gbe za dodatkowe 500 zł. Za topową konfigurację tego komputera w wersji z Apple M6 zapłacimy tym samym 11999 zł. Na tym jednak opcje konfiguracyjne się nie kończą. Mac mini (2026) dostępny jest również w wersji z innym, mocniejszym procesorem, czyli Apple M5 Pro.

Ile kosztuje Mac mini (2026) z Apple M5 Pro?

Podstawowa wersja komputera Apple’a, czyli Mac mini (2026) z chipem Apple M5 Pro, wyceniona została na 8499 zł. W bazowej konfiguracji mamy układ w wersji z 15 rdzeniami CPU, 16 rdzeniami GPU, 24 GB RAM-u oraz SSD o pojemności 512 GB. Wariant z 16 GB RAM-u i dyskiem 256 GB dostępny nie jest, ale w tym przypadku również mamy dodatkowe opcje rozbudowy:

Mac mini (2026) z Apple M5 Pro - dopłata do rdzeni:

Apple M5 Pro z 18 rdzeniami CPU i 20 rdzeniami GPU / + 1000 zł

Mac mini (2026) z Apple M5 Pro - dopłaty do RAM-u*:

48 GB / + 3000 zł.

64 GB / + 5000 zł.

Mac mini (2026) z Apple M5 Pro - dopłaty do SSD:

1 TB / + 1500 zł;

2 TB / + 4000 zł;

4 TB / + 9000 zł;

8 TB / + 19000 zł.

Również i w tym przypadku na start dostajemy złącze 2,5 Gbe, ale za dopłatą 500 zł możemy wymienić ten port na Ethernet o przepustowości do 10 Gb/s. Cena najbardziej wypasionej wersji komputera Mac mini (2026) z chipem Apple M5 Pro w tej mocniejszej wersji wynosi 33999 zł. A to nadal nie koniec, bo istnieje Mac Studio (2026).

*W przypadku komputera Mac mini (2026) z Apple M5 Pro nie ma możliwości wybrania wersji z 32 GB RAM-u

Mac Studio (2026) obok monitora Apple Studio Display

Ile kosztuje Mac Studio (2026)?

Sprzęt w tej bazowej wersji wyceniony został na 12499 zł, w zamian za co otrzymujemy komputer Mac Studio (2026) z chipem Apple M5 Max. W ramach tej konfiguracji możemy liczyć na 18 rdzeni CPU, 32rdzenie GPU, 36 GB RAM-u i dysk 512 GB. Tutaj przynajmniej w bazowej wersji jest złącze Ethernet o przepustowości 10 Gb/s. Mamy za to inne liczne opcje rozbudowy.

Jeśli zdecydujemy się na komputer Mac Studio (2026) w wersji z Apple M5 Ultra, to cena podstawowej konfiguracji wynosi już 27999 zł. W tym przypadku możemy liczyć na 30 rdzeni CPU, 64 rdzenie GPU, 96 GB RAM-u i SSD o pojemności 1 TB. Nadal jednak to tylko wierzchołek góry lodowej tego, co można sobie wyklikać w konfiguratorze na stronie Apple Store Online.

A ile trzeba wydać na komputer Mac Studio (2026) w tej najbardziej wypasionej konfiguracji? Tego… nie wiemy! Obecnie cennik kończy się na kwocie 91999 zł, ale mówimy tutaj o sprzęcie z 256 GB zunifikowanej pamięci. Apple zapowiedział, iż ten komputer będzie można zamówić również z 512 GB RAM-u, ale dopiero w październiku. Firma nie podała przy tym, ile trzeba będzie tu dopłacić.

Mac Studio (2026) w wersji z 512 GB pamięci zunifikowanej pojawi się w październiku

A co ze zniżką edukacyjną?

Można skorzystać z niej podczas zakupu nowych komputerów tak samo, jak w przypadku innych sprzętów Apple’a. Dzięki zniżce edukacyjnej komputer Mac mini (2026) z Apple M6 kosztujący katalogowo 4499 zł można kupić za 3999 zł. W przypadku modelu Mac Studio (2026) ceny wersji z Apple M5 Max spadają z 12499 zł do 11499 zł, a wersji z Apple M5 Ultra z 27999 zł do 25959 zł. Wyższe konfiguracje obu maszyn również można zakupić taniej.

A czy komputery Mac faktycznie są drogie?

Z pewnością są droższe niż jeszcze kilka lat temu i to znacznie. Mac mini (2024) z Apple M4 kosztował na premierę jedynie 2999 zł i to bez zniżki edukacyjnej, podczas gdy teraz za jego następcę płacimy 4499 zł, czyli o 50 proc. więcej (!). Niestety w obliczu globalnego kryzysu z dostępnością komponentów do produkcji sprzętów elektronicznych ceny sprzęty zaczęły szybować… wszędzie.

U firmy z Cupertino ostatnia podwyżka cen w przypadku komputera Mac mini (2024) z Apple M4 wyniosła 1000 zł, czyli 30 proc. aż do 3999 zł. Teraz, wraz z pojawieniem się nowego modelu, czyli komputera Mac mini (2026) z Apple M6, cena ponownie wzrosła; tym razem o 500 zł, czyli o kolejne 12,5 proc. (w porównaniu do tej ostatniej ceny analogicznego sprzętu z poprzedniej kolekcji).

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Biorąc pod uwagę fakt, iż inni producenci również podnoszą ceny swojego sprzętu, Mac mini (2026) z Apple M6 nadal jest atrakcyjnie wyceniony na tle konkurencji. Nie zmienia to jednak faktu, iż jest sprzętem drogim - tyle że wszystkie komputery są teraz drogie, a firma z Cupertino bynajmniej nie stoi tutaj w awangardzie. Ba, długo udawało się jej ceny utrzymywać. Niestety, do czasu.

A co z maszynami z tej wyższej półki? W ich przypadku akurat trudno oceniać ich opłacalność przez pryzmat domowego portfela. Mac Studio (2026) to komputer do zastosowań profesjonalnych i przedsiębiorstwa muszą same ocenić, na ile jest opłacalny. Niestety w tym przypadku również może się okazać, iż ceny pecetów z Windowsem wcale nie są atrakcyjne, bo ten rynek fala podwyżek też dotknęła. Ech.

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