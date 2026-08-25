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Koniec taniego Maca mini. Są polskie ceny i drastyczna podwyżka

Mac mini (2026) z M6 i Mac Studio (2026) z M5 Ultra trafiły już do sprzedaży. Czy faktycznie płacimy za nie krocie? Analizujemy nowy cennik Apple’a.

Piotr Grabiec
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Nowe komputery Apple’a z chipami M6 i M5 Ultra zostały właśnie oficjalnie zaprezentowane. Ceny zaczynają się od 3999 zł z uwzględnieniem zniżki edukacyjnej za bazową konfigurację modelu Mac mini (2026) z Apple M6, a kończą na 91999 zł za model Mac Studio (2026) z Apple M5 Ultra w najbardziej wypasionej jak na dziś konfiguracji. Firma nie powiedziała tutaj jeszcze ostatniego słowa.

Mac mini (2026) obok monitora Apple Studio Display
Mac mini (2026) obok monitora Apple Studio Display

Ile kosztuje Mac mini (2026) z Apple M6

Najnowszy kompaktowy komputer stacjonarny Apple’a, czyli Mac mini (2026) z chipem Apple M6, wyceniony został na 4499 zł. W tej cenie klienci otrzymują konfigurację wyposażoną w chip z 12rdzeniami CPU12 rdzeniami GPU16 GB pamięci zunifikowanej i SSD o pojemności 256 GB. Dostępne są przy tym liczne opcje rozbudowy.

Mac mini (2026) z Apple M6 - dopłaty do RAM-u:

  • 24 GB / + 1000 zł;
  • 32 GB / + 2000 zł.

Mac mini (2026) z Apple M6 - dopłaty do SSD:

  • 512 GB / + 1000 zł;
  • 1 TB / + 2500 zł;
  • 2 TB / + 5000 zł.

Oprócz tego możemy zmienić port Ethernet o przepustowości 2,5 Gb/s na złącze 10 Gbe za dodatkowe 500 zł. Za topową konfigurację tego komputera w wersji z Apple M6 zapłacimy tym samym 11999 zł. Na tym jednak opcje konfiguracyjne się nie kończą. Mac mini (2026) dostępny jest również w wersji z innym, mocniejszym procesorem, czyli Apple M5 Pro.

Ile kosztuje Mac mini (2026) z Apple M5 Pro?

Podstawowa wersja komputera Apple’a, czyli Mac mini (2026) z chipem Apple M5 Pro, wyceniona została na 8499 zł. W bazowej konfiguracji mamy układ w wersji z 15 rdzeniami CPU16 rdzeniami GPU24 GB RAM-u oraz SSD o pojemności 512 GB. Wariant z 16 GB RAM-u i dyskiem 256 GB dostępny nie jest, ale w tym przypadku również mamy dodatkowe opcje rozbudowy:

Mac mini (2026) z Apple M5 Pro - dopłata do rdzeni:

  • Apple M5 Pro z 18 rdzeniami CPU i 20 rdzeniami GPU / + 1000 zł

Mac mini (2026) z Apple M5 Pro - dopłaty do RAM-u*:

  • 48 GB / + 3000 zł.
  • 64 GB / + 5000 zł.

Mac mini (2026) z Apple M5 Pro - dopłaty do SSD:

  • 1 TB / + 1500 zł;
  • 2 TB / + 4000 zł;
  • 4 TB / + 9000 zł;
  • 8 TB / + 19000 zł.

Również i w tym przypadku na start dostajemy złącze 2,5 Gbe, ale za dopłatą 500 zł możemy wymienić ten port na Ethernet o przepustowości do 10 Gb/s. Cena najbardziej wypasionej wersji komputera Mac mini (2026) z chipem Apple M5 Pro w tej mocniejszej wersji wynosi 33999 zł. A to nadal nie koniec, bo istnieje Mac Studio (2026).

*W przypadku komputera Mac mini (2026) z Apple M5 Pro nie ma możliwości wybrania wersji z 32 GB RAM-u

Mac Studio (2026) obok monitora Apple Studio Display
Mac Studio (2026) obok monitora Apple Studio Display

Ile kosztuje Mac Studio (2026)?

Sprzęt w tej bazowej wersji wyceniony został na 12499 zł, w zamian za co otrzymujemy komputer Mac Studio (2026) z chipem Apple M5 Max. W ramach tej konfiguracji możemy liczyć na 18 rdzeni CPU32rdzenie GPU36 GB RAM-u i dysk 512 GB. Tutaj przynajmniej w bazowej wersji jest złącze Ethernet o przepustowości 10 Gb/s. Mamy za to inne liczne opcje rozbudowy.

Jeśli zdecydujemy się na komputer Mac Studio (2026) w wersji z Apple M5 Ultra, to cena podstawowej konfiguracji wynosi już 27999 zł. W tym przypadku możemy liczyć na 30 rdzeni CPU64 rdzenie GPU96 GB RAM-u i SSD o pojemności 1 TB. Nadal jednak to tylko wierzchołek góry lodowej tego, co można sobie wyklikać w konfiguratorze na stronie Apple Store Online.

A ile trzeba wydać na komputer Mac Studio (2026) w tej najbardziej wypasionej konfiguracji? Tego… nie wiemy! Obecnie cennik kończy się na kwocie 91999 zł, ale mówimy tutaj o sprzęcie z 256 GB zunifikowanej pamięci. Apple zapowiedział, iż ten komputer będzie można zamówić również z 512 GB RAM-u, ale dopiero w październiku. Firma nie podała przy tym, ile trzeba będzie tu dopłacić.

Mac Studio (2026) w wersji z 512 GB pamięci zunifikowanej pojawi się w październiku
Mac Studio (2026) w wersji z 512 GB pamięci zunifikowanej pojawi się w październiku

A co ze zniżką edukacyjną?

Można skorzystać z niej podczas zakupu nowych komputerów tak samo, jak w przypadku innych sprzętów Apple’a. Dzięki zniżce edukacyjnej komputer Mac mini (2026) z Apple M6 kosztujący katalogowo 4499 zł można kupić za 3999 zł. W przypadku modelu Mac Studio (2026) ceny wersji z Apple M5 Max spadają z 12499 zł do 11499 zł, a wersji z Apple M5 Ultra z 27999 zł do 25959 zł. Wyższe konfiguracje obu maszyn również można zakupić taniej.

A czy komputery Mac faktycznie są drogie?

Z pewnością są droższe niż jeszcze kilka lat temu i to znacznie. Mac mini (2024) z Apple M4 kosztował na premierę jedynie 2999 zł i to bez zniżki edukacyjnej, podczas gdy teraz za jego następcę płacimy 4499 zł, czyli o 50 proc. więcej (!). Niestety w obliczu globalnego kryzysu z dostępnością komponentów do produkcji sprzętów elektronicznych ceny sprzęty zaczęły szybować… wszędzie.

U firmy z Cupertino ostatnia podwyżka cen w przypadku komputera Mac mini (2024) z Apple M4 wyniosła 1000 zł, czyli 30 proc. aż do 3999 zł. Teraz, wraz z pojawieniem się nowego modelu, czyli komputera Mac mini (2026) z Apple M6, cena ponownie wzrosła; tym razem o 500 zł, czyli o kolejne 12,5 proc. (w porównaniu do tej ostatniej ceny analogicznego sprzętu z poprzedniej kolekcji).

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Biorąc pod uwagę fakt, iż inni producenci również podnoszą ceny swojego sprzętu, Mac mini (2026) z Apple M6 nadal jest atrakcyjnie wyceniony na tle konkurencji. Nie zmienia to jednak faktu, iż jest sprzętem drogim - tyle że wszystkie komputery są teraz drogie, a firma z Cupertino bynajmniej nie stoi tutaj w awangardzie. Ba, długo udawało się jej ceny utrzymywać. Niestety, do czasu.

A co z maszynami z tej wyższej półki? W ich przypadku akurat trudno oceniać ich opłacalność przez pryzmat domowego portfela. Mac Studio (2026) to komputer do zastosowań profesjonalnych i przedsiębiorstwa muszą same ocenić, na ile jest opłacalny. Niestety w tym przypadku również może się okazać, iż ceny pecetów z Windowsem wcale nie są atrakcyjne, bo ten rynek fala podwyżek też dotknęła. Ech.

Piotr Grabiec
Redaktor

Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.

Tagi:
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