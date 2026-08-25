Jest nowy Mac mini z Apple M6. To mój następny komputer

Mac mini to linia tych najbardziej kompaktowych komputerów stacjonarnych Apple’a, którą wprost uwielbiam. Korzystam z tych maszyn od dekady, jeszcze zanim pojawiły się w nich chipy z rodziny Apple Silicon. Na najnowszy model z Apple M6, który lada moment trafi do sklepów, ostrzę sobie już zęby za sprawą usprawnień w jego specyfikacji. Nie tylko procesor się tu zmienił.

Mac mini z Apple M6 - specyfikacja

W przeszłości nowe generacje chipów Apple Silicon debiutowały w sprzętach z wielu różnych kategorii, w tym w MacBookach i iPadach. W przypadku Apple M6 firma zdecydowała, że pierwszym urządzeniem w niego wyposażonym będzie Mac mini, czyli kompaktowy komputer stacjonarny o wymiarach zaledwie 12,7 x 12,7 x 5 cm. Poprzednika niezwykle sobie cenię; dwóch lat stoi na mym biurku.

Apple tym samym pominął w przypadku tego modelu komputera jedną generację chipów, czyli M5, od razu wydając model z M6. To zarazem jego pierwszy procesor wykonany w procesie technologicznym 2 nm, który jest pod każdym względem lepszy od swojego poprzednika. A co znalazło się na płytce drukowanej w modelu Mac mini (2026)? Przede wszystkim 12 rdzeni CPU, na które składają się:

2 rdzenie Super o topowej wydajności;

rdzenie o topowej wydajności; 4 rdzenie Performance do wysokiej wydajności;

rdzenie do wysokiej wydajności; 6 rdzeni Efficiency oszczędzających energię.

Na pokładzie mamy również 12 rdzeni GPU, tym razem z akceleratorami neuralnymi oraz podwójny układ NPU z 12 rdzeniami. W bazowej wersji komputera Mac mini (2026) z Apple M6 znajdziemy przy tym 16 GB RAM-u, ale można wybrać wersję z 32 GB pamięci zunifikowanej. Ta pamięć ma być przy tym szybsza niż ostatnio, a jej szyna ma przepustowość do 170 GB/s.

A jak chip Apple M6 przekłada się na wydajność?

Mac mini (2026) za sprawą chipu Apple M6 jest wedle zapewnień Apple’a aż 4-krotnie szybszy w przypadku obliczeń związanych z AI oraz 2-krotnie szybszy pod kątem przetwarzania grafiki. Ta specyfikacja ma być wystarczająca nie tylko do codziennej pracy, w tym z multimediami, ale i do korzystania ze sztucznej inteligencji i agentów AI uruchamianych lokalnie, a nie w chmurze.

Wedle zapewnień producenta procesowanie promptów LLM w LM Studio za sprawą Apple M6 odbywa się 4,8-krotnie szybciej w porównaniu do Apple M4 i aż 13,5-krotnie szybciej, jeśli porównać nowy chip do Apple M1. Mac mini (2026) ma być też 2-krotnie bardziej wydajny podczas grania w Cyberpunk 2077: Ultimate Edtion w wersji na macOS z aktywnym ray tracingiem niż poprzedni model.

Co jeszcze warto wiedzieć o komputerze Mac mini (2026)?

W urządzeniu znalazło się miejsce na chip łączności Apple N1 zawierający moduły Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6. Do tego mamy dwukrotnie szybsze SSD niż ostatnio. Na froncie komputera znalazło się miejsce na dwa porty USB-C (USB 3) oraz minijack.

Na pleckach komputer mamy z kolei trzy złącza Thunderbolt 4, HDMI i wtyk zasilania. W obudowie znalazł się również port Ethernet o przepustowości 2,5 Gb/s, a do tego można go wymienić za dopłatą na szybsze złącze (10 Gbe).

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Ile kosztuje Mac mini (2026)?

Ceny komputera Mac mini (2026) z chipem Apple M6 zaczynają się od 899 dol., czyli 4499 zł. Dla osób, które potrzebują więcej wydajności, dostępny jest Mac mini (2026) z Apple M5 Pro; tutaj ceny startują od 1699 dol.

Mac mini (2026) w wersji z Apple M5 Pro ma 18 rdzeni CPU i do 20 rdzeni GPU. Do tego występuje w konfiguracji z nawet 64 GB pamięci zunifikowanej o przepustowości do 307 GB/s i ma złącza Thunderbolt 5 na pleckach.

W ofercie firmy z Cupertino pojawiły się dziś komputery Mac Studio (2026) z chipami M5 Max i M5 Ultra. W ich przypadku w najwyższej konfiguracji prócz 36 rdzeni CPU i 80 rdzeni GPU możemy mieć nawet 512 GB pamięci zunifikowanej.

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