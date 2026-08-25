AirPods 5 w dwóch wersjach. Zobaczysz je jeszcze we wrześniu

W ubiegłym tygodniu internet rozgorzał plotkami o AirPodsach z kamerami, które jednak zostały ostudzone przez najbardziej wpływowego wieszcza w branży. Jednak nie oznacza to, że w tym roku Apple odstawi słuchawki na boczny tor. Jest wręcz przeciwnie - w tym roku firma z Cupertino może zaprezentować nie jeden, lecz aż dwa warianty AirPods 5.

W tym roku zobaczymy AirPodsy 5

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Mark Gurman z Bloomberga, jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy śledzących plany Apple'a. Według jego źródeł nowe słuchawki mogą zostać pokazane podczas wrześniowej konferencji firmy. Wcześniej doniesienia sugerowały, że na kolejną generację podstawowych AirPods trzeba będzie poczekać nawet do 2027 r.

[…] Firma planuje zaprezentować nowe AirPods już podczas wrześniowej premiery produktów. Jak podają osoby zaznajomione ze sprawą, wśród nowości znajdą się nowe AirPods 5 - ulepszona wersja podstawowego modelu słuchawek dousznych firmy Apple - przekazał we wtorek Gurman.

Gurman poinformował, że Apple przygotowuje dwa modele AirPods 5. Pierwszy ma być standardową, podstawową wersją słuchawek, natomiast drugi otrzyma funkcję aktywnej redukcji hałasu, czyli ANC. Takie rozdzielenie oferty przypomina strategię zastosowaną już przy AirPods 4, które zadebiutowały w 2024 r. w dwóch wariantach różniących się między innymi obecnością ANC.

Gurman spodziewa się, że słuchawki zostaną pokazane 9 września, podczas wydarzenia którego głównymi punktami programu będą składane iPhone'y i seria iPhone 18 Pro. Ponadto na scenę ma wyjść także Apple Watch 12 z niewielkimi zmianami, ulepszonym śledzeniem aktywności i opcjonalną obudową ceramiczną.

Dziennikarz ponownie podkreślił, że na AirPodsy z kamerami przyjdzie nam poczekać - ich premiera ma nastąpić dopiero w 2027 r. Koncern z Cupertino ma obecnie pracować nad dwoma wariantami słuchawek z kamerami, które miałyby wykorzystywać funkcje Visual Intelligence i Siri do obsługi narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

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