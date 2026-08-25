Mac Studio z M5 Ultra. Najlepszy komp Apple’a nie dostał M6

Do oferty Apple’a trafiły dzisiaj nowe komputery, które jako pierwsze w historii dostały procesory Apple M6 i Apple M5 Ultra. Są nimi odpowiednio Mac mini (2026) oraz Mac Studio (2026). Ten drugi z nich to bez dwóch zdań najpotężniejsza maszyna, jaką firma z Cupertino kiedykolwiek stworzyła. A jakie ma podzespoły i co dokładnie potrafi nowy chip Apple Silicon? Sprawdźmy.

Mac Studio (2026) - specyfikacja

Nowy komputer wyposażony został w chip Apple M5 Ultra w litografii 3 nm, który jest najszybszym i najbardziej zaawansowanym procesorem firmy z Cupertino. Ma tak dobre osiągi chociaż nie należy do rodziny Apple M6 wykonane w 2-nanometrowym procesie technologicznym. Tak naprawdę są to dwa układy Apple M5 Max pracujące w tandemie za sprawą technologii UltraFusion.

Apple M5 Ultra to pierwszy chip Apple’a o architekturze Quad-Die, którego obie cześci mogą się ze sobą komunikować z przepustowością do 4,4 TB/s; gęstość połączenia wzrosła 6-krotnie. Do dyspozycji ma do 512 GB zunifikowanej pamięci o przepustowości do 1,2 TB/s, która jest o 50 proc. szybsza w porównaniu do tej, z jaką mieliśmy do czynienia w układzie Apple M3 Ultra.

A co z rdzeniami w Apple M5 Ultra? W topowej konfiguracji chip może mieć 36 rdzeni CPU (w tym 12 rdzeni Super i 24 rdzenie Performance) oraz do 80 rdzeni GPU (z akceleratorami neuralnymi). Do tego dochodzą 32-rdzeniowe NPU, usprawniona obsługa shaderów, mechanizm Dynamic Caching 2. generacji, akcelerowane sprzętowo mesh shading i ray tracing 3. generacji.

Nowy chip dostał też lepszy Media Engine ze sprzętową obsługą kodeków H.264, HEVC i AV1 oraz czterema silnikami enkodowania i dekodowania ProRes. W przypadku obliczeń jednowątkowych i wielowątkowych wydajność Apple M5 Ultra ma być odpowiednio 1,25-raza i 1,3-raza wyższa niż w przypadku Apple M3 Ultra; nowy chip daje też 4,5-krotny wzrost wydajności w obliczeniach AI.

A po co komu aż tak duża moc obliczeniowa? Do odpalania LLM-ów i agentów lokalnie, na urządzeniu, w tym bez połączenia z siecią, oczywiście! Do tego nowe topowe komputery Apple’a mają sprawdzać się w codziennej pracy, w tym kreatywnej z multimediami. Apple chwali się, że możliwy jest na nich np. color grading nieskompresowanych materiałów wideo i to na żywo, w 8K.

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Co jeszcze warto wiedzieć o komputerze Mac Studio (2026)?

Obudowa nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego modelu i nadal obok slotu na kartę pamięci mam z przodu porty Thunderbolt 5; te trafiły również na plecki. Służą nie tylko do podłączania akcesoriów, w tym monitorów z rodziny Apple Studio Display, ale również do łączenia komputerów Mac Studio (2026) w klastry.

Maszyna występuje przy tym w tańszej i mniej zaawansowanej wersji z chipem Apple M5 Max. W tym przypadku Mac Studio (2026) dysponuje 18 rdzeniami CPU, może mieć do 40 rdzeni GPU i do 128 GB pamięci zunifikowanej. Niezależnie od wybranej wersji dostajemy też nowy chip łączności Apple N1 z wbudowanym Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.

Mac Studio (2026) - ceny

Komputer trafi do klientów już 22 września* w cenie od 2499 dol. w górę za model z Apple M5 Max, co w Polsce przekłada się na 12499 zł. W przypadku Mac Studio (2026) z Apple M5 Ultra ceny startują od 5499 dol. w Stanach Zjednoczonych i 27999 zł w Polsce.

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Dla osób, które szukają tańszego sprzętu. Przygotowany został Mac mini z Apple M6 i Apple M5 Pro. W tym przypadku ceny startują od 899 dol. / 4499 zł. Wszystkie nowe sprzęty działać będą od początku pod kontrolą systemu operacyjnego macOS 27 Golden Gate.

*Dostawy tych najdroższych konfiguracji z 512 GB RAM-u wystartują nieco później, w październiku.

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