Znamy speckę Apple M6 i M5 Ultra. Nowe Maki będą fruwać

Tak jak od premier telefonów Apple’a można regulować kalendarze, tak w przypadku komputerów i chipów do nich firma nie ma aż tak sztywnego cyklu wydawniczego. Tak jak nowych wersji modeli Mac mini i Mac Studio z usprawnionymi procesorami z rodziny Apple Silicon się spodziewaliśmy, tak dopiero w październiku. Firma z Cupertino zrobiła nam jednak niespodziankę, a maszyny z chipami Apple M5 Ultra oraz Apple M6 pojawiły się przed tegorocznymi topowymi iPhone’ami.

Apple M5 Ultra, czyli najpotężniejszy z potężnych

Nowy chip, który trafi do komputerów Mac Studio (2026) to najszybszy i najbardziej zaawansowany procesor do komputerów firmy z Cupertino. Apple M5 Ultra, bo o nim mowa, to de facto dwa połączone ze sobą układy Apple M5 Max wyposażone w dodatkowe komponenty pozwalające im pracować w tandemie. Dzięki rozwiązaniu o nazwie UltraFusion to pierwszy chip o architekturze Quad-Die.

Pierwszym komputerem, do którego trafia Apple M5 Ultra, jest Mac Studio (2026)

Obie części chipu Apple M5 Ultra mogą się ze sobą komunikować z przepustowością do 4,4 TB/s, a gęstość połączenia wzrosła 6-krotnie. Chip wykonany został w 3 nm procesie technologicznym, a do dyspozycji ma zunifikowaną pamięć (do 512 GB!) o przepustowości do 1,2 TB/s. Oznacza to, że jest ona szybsza o 50 proc. w porównaniu do tej, z jaką mieliśmy do czynienia w układzie Apple M3 Ultra.

Ile rdzeni ma Apple M5 Ultra?

W tym przypadku mówimy o procesorze, który może być wyposażony w nawet 36 rdzeni CPU, w tym 12 rdzeni Super i 24 rdzenie Performance. W przypadku obliczeń jednowątkowych i wielowątkowych wydajność ma być odpowiednio 1,25-raza i 1,3-raza wyższa niż w przypadku Apple M3 Ultra. Do tego dochodzi 32-rdzeniowe NPU.

Na pokładzie możemy mieć do 80 rdzeni GPU z akceleratorami neuralnymi, co zapewnia nowemu układowi aż 4,5-krotny wzrost wydajności w obliczeniach związanych z AI w porównaniu do Apple M3 Ultra (i 6-krotny w porównaniu do Apple M1 Ultra). Oprócz tego Apple M5 Ultra dostał takie ulepszenia jak:

usprawniona obsługa shaderów;

mechanizm Dynamic Caching 2. generacji;

akcelerowane sprzętowo mesh shading;

ray trading 3. generacji;

To wszystko przekłada się na 40-procentowy wzrost wydajności w przypadku obliczeń graficznych, jeśli porównamy Apple M5 Ultra do Apple M3 Ultra. Nowy chip dostał też lepszy Media Engine ze sprzętową obsługą kodeków H.264, HEVC i AV1 oraz czterema silnikami enkodowania i dekodowania ProRes.

Apple M6, czyli niepozorny mały rekordzista

Tak jak w tych najdroższych komputerach Apple’a pojawiły się topowe chipy Apple Silicon z tej obecnej generacji, tak w przypadku tego bazowego modelu Mac mini (2026) mamy do czynienia z kolejną. Do obudowy, która żywcem przypomina tę od poprzednich wersji, trafił podstawowy chip Apple M6, który jako pierwszy w historii firmy wykonany został w 2 nm procesie technologicznym.

Pierwszym komputerem, do którego trafia Apple M6, jest Mac mini (2026)

Nowsza i oferująca większe upakowanie tranzystorów litografia to nie jedyna nowość w Apple M6. Nowy procesor wyposażony został tym razem w aż 12 rdzeni CPU (z pojedynczym określanym jako „najszybszy na świecie”), 12 rdzeni GPU (z akceleratorami neuralnymi) oraz podwójne 16-rdzeniowe NPU. Pierwszym sprzętem, w jakim ten chip się pojawił, jest komputer stacjonarny Mac mini (2026).

Jakie rdzenie trafiły do Apple M6?

W przypadku CPU w Apple M6 mamy o 2 rdzenie więcej niż w Apple M5, a na wspomniany tuzin składają się 2 rdzenie Super Core, 4 rdzenie Performance i 6 rdzeni Efficiency. Wydajność tego chipa w przypadku wykorzystania wielu rdzeni ma być o 1,2-raza wyższa w porównaniu do Apple M5 i 2,4-raza wyższa, jeśli porównać go do Apple M1, czyli chipu Apple Silicon pierwszej generacji.

W przypadku obliczeń graficznych 12 rdzeni GPU z akceleratorami neuralnymi z chipu Apple M6 ma zapewniać 30-procentowy wzrost wydajności szczytowej podczas obliczeń związanych z AI w porównaniu do Apple M5 oraz 8-krotny wzrost wydajności w porównaniu do Apple M1. Ma to zapewniać znaczny wzrost wydajności przetwarzania promptów podczas uruchamiania LLM-ów bezpośrednio na maszynie.

Mac mini (2026) z Apple M6 ma przy tym szynę zunifikowanej pamięci o przepustowości na poziomie 170 Gb/s, co oznacza wzrost o 10 proc. w porównaniu do układu Apple M5 (a tym samym to 2,5-raza więcej niż w przypadku Apple M1). W nowej maszynie Apple’a w bazowej wersji znalazło się przy tym miejsce na 16 GB współdzielonego RAM-u, ale ten chip obsługuje go nawet do 32 GB.

Kiedy pojawią się laptopy i tablety z Apple M6?

Znając życie, już niedługo. Nowe wersje procesorów Apple M debiutują w maszynach z różnych kategorii. W przeszłości ich kolejne generacje pojawiały się na start zarówno w laptopach, jak i tabletach, a teraz przyszła kolej na komputery stacjonarne. Nie powinniśmy jednak długo czekać na to, aż Apple M6 trafi również do innych sprzętów - nie wiadomo jednak, do których konkretnie zmierza.

Niewykluczone, iż w urządzeniach z kategorii takich jak iPad, MacBook i iMac chip Apple M6 się pojawi i to jeszcze w tym roku, ale nie można wykluczyć, iż nie do wszystkich z nich trafi. Warto w końcu pamiętać, że nie każdy sprzęt Apple’a dostaje nowe wersje z wszystkimi kolejnymi generacjami chipów. Dla przykładu Mac mini z Apple M5 nie powstał, a te maszyny dostały od razu Apple M6.

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A co z Apple M6 Pro, M6 Max i M6 Ultra?

Pytanie, kiedy zobaczymy chipy Apple M6 w wersjach Pro, Max i Ultra, również pozostaje otwarte. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż dopiero pojawił się Apple M5 Ultra w komputerach Mac Studio, można rozsądnie założyć, iż trochę na nie poczekamy - a w przypadku tego najpotężniejszego niewykluczone, że nawet i rok. Możemy się też go nie doczekać! W końcu chip Apple M4 Ultra się nigdy nie pojawił…

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