Gdzie w samolocie usiądą dzieci? Obojętne, bo łatwo rozwiązałem problem

Ostatnio, akurat w drodze na lotnisko, trafiłem w serwisie X na wpis, który informował o tym, iż jakaś japońska linia lotnicza daje możliwość sprawdzenia przed wyborem swojego miejsca do których już zajętych fotelików przypisane są dzieci. W pierwszym odruchu uznałem to za świetny pomysł i żałowałem, że ta moja miejsce mi wylosowała i nie miałem pojęcia, na kogo trafię obok.

Nie uciekniemy od tego, że młodzi ludzie bywają podczas podróży dość… absorbujący. Taka już ich natura, a większość z nas, dorosłych, sama taka była za młodu - no ale mimo to, że wyjące w niebogłosy bombelki są czymś normalnym, jeśli byłoby to możliwe, podczas podróży, zwłaszcza takiej dłuższej, chciałbym co do zasady siedzieć możliwie od nich daleko.

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A potem sobie przypomniałem, że to przecież już żaden problem.

Być może fakt, iż w pierwszym odruchu chciałbym, aby linie lotnicze, z którymi najczęściej latam, coś takiego wprowadziły, wynika z faktu, iż mam jakąś formę PTSD po tych pierwszych lotach międzykontynentalnych. Nigdy zapomnę jednej konkretnej podróży, podczas której, pomimo całego dnia na nogach i wylotu po 22:00, nie zmrużyłem oka, bo leciałem zaraz obok noworodka…

Po chwili uświadomiłem sobie jednak, iż ta funkcja byłaby rozwiązywaniem już rozwiązanego problemu. Zamiast uciekać od dzieci z nadzieją, iż te będą podczas podróży bliżej innych pasażerów, odseparowuję się od nich… we własnym zakresie. Wystarczają do tego słuchawki z ANC, czyli aktywną redukcją szumów. Wycinają też niemal w całości panujący na pokładzie gwar i hałasy wydawane przez samolot.

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I gorąco polecam na kolejne słuchawki wybrać właśnie takie z ANC.

Jeszcze kilka lat temu słuchawki z ANC to był ogromny wydatek i mało kto mógł sobie na takowe pozwolić, ale z czasem stały się one znacznie bardziej przystępne cenowo. W tanich modelach nie będzie ono oczywiście działać idealnie, ale i tak różnica w porównaniu do ich braku lub zwykłych stoperów będzie bardzo duża - a nieznośny hałas zmieni się najwyżej w lekko irytujący szmer.

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Do tego nawet w przypadku tanich słuchawek z aktywną redukcją szumów, jeśli po włączeniu tego trybu odpalimy sobie muzykę, podcast lub po prostu odgłosy tła, to cokolwiek wokół nas się nie dzieje, nie będzie to już przeszkadzało. A jakie słuchawki z ANC warto kupić? W zasadzie dowolne, na które tylko pozwala nasz budżet, bo będą lepsze niż brak jakichkolwiek!

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Sam korzystam obecnie na zmianę z dokanałowych AirPods Pro 3 (ok. 930 zł) oraz nausznych AirPods Max 2 (~2300 zł), ale w ofercie Apple’a mamy też tańsze pchełki AirPods 4 z ANC (~740 zł). Warte uwagi modele słuchawek z ANC warte uwagi od innych marek to z kolei Sony WH-1000XM6 (~1400 zł), Soundcore Liberty 5 Pro (~700 zł), Huawei Freebuds 6 (~600 zł) i Oppo Enco X3s (~500 zł).

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Słuchawki z ANC nie rozwiązują jednak wszystkich potencjalnych problemów na pokładzie samolotu.

Jedyna sytuacja, w której to akurat dzieci na pokładzie mi przeszkadzają, to ta, gdy siedzą centralnie za mną i kopią w mój fotel od tyłu. Parę razy mi się coś takiego zdarzyło, ale jak do tej pory za każdym razem, gdy sytuacja z kopniakiem w nerkę powtarzała się kilka razy, wystarczyło zwrócić uwagę rodzicowi takiego szkraba, by ten swoją pociechę prośbą, czy tam groźbą, spacyfikował.

Tak po prawdzie to znacznie większym problemem są dla mnie podczas lotów… dorośli, którzy na cały lot rozkładają fotel przede mną! W wyniku tego rozłożenie tabletu lub laptopa na stoliku, aby obejrzeć serial lub trochę popracować, jest zwykle dość problematyczne. Apeluję więc z tego miejsca: no nie róbcie tak. To jeszcze gorsze niż… stanie po lewej stronie ruchomych schodów!

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie. W Grupie Spider’s Web od 2012 r. W swoich tekstach skupia się na Apple’u, telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą Rozrywka.Blog, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.