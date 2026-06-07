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Gdynia tankuje wodór. Północ Polski dostała pierwszy taki punkt

Wodór nadal jest niszą, ale infrastruktura rośnie. Orlen otworzył stację w Gdyni i zapowiada kolejne punkty tankowania.

Marcin Kusz
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Orlen otworzył stację wodorową w Gdyni. To 7. w Polsce
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Wodór w polskim transporcie wciąż jest bardziej obietnicą niż codziennością, ale mapa tankowania powoli się zagęszcza. Orlen uruchomił w Gdyni swoją 7. ogólnodostępną stację wodorową w kraju i pierwszą taką lokalizację na północy Polski. To ważny punkt nie tylko dla osobówek na ogniwa paliwowe, ale przede wszystkim dla autobusów, ciężarówek i dla transportu publicznego.

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Wodór dotarł do północnej Polski

Nowa stacja działa przy ul. Wielkopolskiej 239 w Gdyni. To lokalizacja nieprzypadkowa, bo znajduje się w pobliżu ważnego układu drogowego związanego z trasami S6 i S7. Dla infrastruktury wodorowej takie położenie ma olbrzymie znaczenie. Wodór w transporcie ma największy sens tam, gdzie można obsługiwać przewidywalne trasy, floty i większe pojazdy, a nie wyłącznie pojedynczych kierowców, którzy przypadkiem znajdą się w okolicy.

Obiekt jest ogólnodostępny i ma działać całodobowo. Został przeznaczony dla samochodów osobowych, autobusów oraz ciężarówek. Dobowa wydajność wynosi 630 kg wodoru, a sama stacja ma dwa punkty tankowania pracujące w standardach ciśnienia 350 i 700 bar. Dzięki temu może obsługiwać różne typy pojazdów wodorowych.

Według deklaracji Orlenu tankowanie auta osobowego ma zajmować około 5 minut, a autobusu około 15 minut. To jeden z głównych argumentów zwolenników wodoru: uzupełnianie paliwa jest szybkie i przypomina logikę klasycznej stacji paliw bardziej niż długie ładowanie dużej baterii.

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Nie oznacza to jednak, że wodór nagle wygrał z elektromobilnością bateryjną. To raczej inny element tej samej układanki. Dla samochodów osobowych rynek wodorowy jest w Polsce bardzo mały. Dla transportu publicznego, ciężkiego i flotowego sprawa wygląda ciekawiej, bo tam liczą się czas postoju, zasięg, regularność tras i możliwość tankowania w jednym stałym punkcie.

Gdynia dostaje paliwo dla autobusów i ciężarówek

Najważniejszy praktyczny test nowej stacji może przyjść nie ze strony kierowców indywidualnych, lecz komunikacji miejskiej. Orlen zapowiedział, że w okresie wakacyjnym pilotażowe kursy po Gdyni rozpocznie autobus wodorowy, który będzie tankowany na nowo otwartym obiekcie.

To właśnie autobusy miejskie są dziś najbardziej naturalnym zastosowaniem wodoru w polskich miastach. Mają znane trasy, wracają do bazy, można planować ich tankowanie, a zakup takich pojazdów najczęściej odbywa się w ramach większych decyzji samorządowych. Stacja wodorowa nie musi więc od razu obsługiwać tysięcy przypadkowych użytkowników. Wystarczy, że zapewnia stabilne paliwo dla floty.

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Podobnie jest zresztą z ciężarówkami. Wodór może być interesujący tam, gdzie duża bateria oznaczałaby masę, długi postój albo trudniejszą logistykę. W transporcie ciężkim nadal nie ma jednego oczywistego zwycięzcy. Część tras może przejąć napęd bateryjny, część będzie długo wymagała innych rozwiązań, a wodór jest jednym z kandydatów do obsługi dłuższych, bardziej wymagających przejazdów.

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Jak działa pojazd wodorowy?

Samochód, autobus albo ciężarówka wodorowa najczęściej nie spala wodoru tak, jak silnik spalinowy spala benzynę czy diesla. W typowych pojazdach z ogniwami paliwowymi wodór trafia do ogniwa, gdzie reaguje z tlenem z powietrza. W wyniku tej reakcji powstaje energia elektryczna, która zasila silnik elektryczny. Produktem ubocznym jest głównie para wodna.

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To właśnie dlatego mówi się o lokalnej zeroemisyjności. Taki pojazd nie emituje spalin z rury wydechowej, nie wyrzuca tlenków azotu ani cząstek stałych w miejscu jazdy. Dla miasta, które walczy o czystsze powietrze przy ulicach, ma to niebagatelne znaczenie.

Pełny bilans klimatyczny zależy jednak od tego, skąd pochodzi sam wodór. Jeśli powstaje z paliw kopalnych, to efekt środowiskowy jest mocno ograniczony. Jeśli jest wytwarzany w elektrolizerach zasilanych energią odnawialną albo niskoemisyjną, staje się znacznie ciekawszym paliwem z punktu widzenia transformacji energetycznej. Dlatego sama stacja nie rozstrzyga jeszcze wszystkiego. Liczy się cały łańcuch: produkcja, oczyszczanie, transport, magazynowanie i tankowanie.

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W przypadku Gdyni wodór ma być dostarczany z hubów Orlenu we Włocławku i Trzebini za pomocą specjalnych naczep wodorowych. Ich pojemność wynosi od 500 do 900 kg paliwa. Polski rynek jest jeszcze na etapie budowy podstawowej logistyki, a nie wielkiej sieci rurociągów i lokalnej produkcji przy każdej stacji, jednak jest światełko w tunelu.

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*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Orlen

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Marcin Kusz
07.06.2026 09:15
Tagi: GdańskKomunikacja miejskaOrlenstacje wodorowewodór
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