Gwiazda umarła tysiące lat temu. Nadal strzela w kosmos

Gwiazda eksplodowała tysiące lat temu, ale śmierć wcale nie zakończyła jej pracy. Pozostałość po supernowej IC 443, znanej jako Mgławica Meduza, nadal działa jak potężny naturalny akcelerator cząstek. Obserwatorium LHAASO wykryło wysokoenergetyczne promieniowanie gamma, które wskazuje, że protony w tym rejonie są rozpędzane do energii trudnych do wyobrażenia na ziemską skalę.

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Mgławica Meduza to nie jest zwykły kosmiczny obłok

IC 443 leży w konstelacji Bliźniąt, około 5000 lat świetlnych od Ziemi. Na zdjęciach wygląda jak delikatna, poszarpana mgławica, ale jej historia jest tak naprawdę niezwykle gwałtowna. To pozostałość po wybuchu masywnej gwiazdy, która zakończyła życie jako supernowa. Taka eksplozja wyrzuciła w przestrzeń ogromne ilości materii i uruchamia fale uderzeniowe rozchodzące się przez gaz oraz pył międzygwiazdowy.

Wiek IC 443 nie jest określony z absolutną pewnością. Często mówi się o ok. 30 tys. lat, choć w literaturze pojawiają się też młodsze szacunki. Dla samej fizyki odkrycia najważniejsze jest jednak to, że pozostałość po eksplozji nadal oddziałuje z otoczeniem. Szczególnie istotne są w tym przypadku pobliskie obłoki molekularne, czyli gęste skupiska gazu, w których cząstki mogą zderzać się i produkować promieniowanie widoczne dla instrumentów na Ziemi.

Takie miejsca są dla astronomów wyjątkowo cenne. Supernowa nie zostawia po sobie wyłącznie ładnej mgławicy. Zostawia rozgrzane szczątki, fale uderzeniowe, pole magnetyczne i cząstki, które mogą być rozpędzane przez tysiące lat po samej eksplozji.

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Promienie kosmiczne od dawna miały podejrzanych

Promienie kosmiczne to wysokoenergetyczne cząstki pędzące przez przestrzeń. Najczęściej są to protony, czyli jądra atomów wodoru, ale mogą to być także cięższe jądra atomowe i elektrony. Problem polega na tym, że naładowane cząstki nie lecą przez galaktykę po prostych liniach. Ich tory są wyginane przez pola magnetyczne, więc gdy docierają do Ziemi, trudno wskazać, skąd dokładnie przybyły.

Od dawna jednym z głównych podejrzanych były pozostałości po supernowych. Fale uderzeniowe po wybuchach gwiazd wydają się idealnymi akceleratorami: są potężne, rozległe i trwają bardzo długo. Teoria mówiła, że mogą rozpędzać cząstki do olbrzymich energii, ale astronomowie potrzebowali mocnych obserwacyjnych dowodów, zwłaszcza dla energii zbliżających się do tzw. kolana w widmie promieni kosmicznych.

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Kolano to miejsce na wykresie energii promieni kosmicznych, gdzie zmienia się nachylenie widma. Mówiąc prościej, przy pewnych energiach liczba cząstek zaczyna spadać inaczej niż wcześniej. To sugeruje, że w tym zakresie może kończyć się skuteczność jednych źródeł albo zaczynać udział innych mechanizmów.

LHAASO patrzyło nie na protony, lecz na ich ślady

LHAASO działa w południowo-zachodnich Chinach. Nie obserwuje kosmosu tak jak klasyczny teleskop optyczny. Rejestruje kaskady cząstek powstające wtedy, gdy bardzo energetyczne promieniowanie gamma lub promienie kosmiczne wpadają w ziemską atmosferę. Dzięki temu można badać najbardziej energetyczne procesy we Wszechświecie.

W przypadku IC 443 kluczowe było promieniowanie gamma. To fotony o bardzo wysokiej energii. W przeciwieństwie do protonów nie mają ładunku elektrycznego, więc pola magnetyczne galaktyki nie zakrzywiają ich drogi. Jeśli promieniowanie gamma dociera z określonego regionu nieba, to można znacznie pewniej powiązać je z konkretnym źródłem.

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Badacze z LHAASO zmierzyli widmo promieniowania gamma z rejonu IC 443. Widmo to rozkład energii fotonów, który działa trochę jak odcisk palca procesu fizycznego. Inaczej wygląda sygnał, gdy za emisję odpowiadają rozpędzone elektrony, a inaczej wtedy, gdy źródłem są protony uderzające w gęsty gaz.

To piony zdradziły protony

Najmocniejszy trop w badaniu prowadzi do neutralnych pionów. Są to krótkotrwałe cząstki powstające m.in. w zderzeniach wysokoenergetycznych protonów z materią. Neutralny pion rozpada się bardzo szybko na fotony gamma. Jeśli w widmie pojawia się charakterystyczny kształt zgodny z takim rozpadem, jest to mocny argument, że w danym miejscu przyspieszane są hadrony, czyli cząstki takie jak protony.

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Promieniowanie gamma może powstawać także wtedy, gdy bardzo szybkie elektrony przekazują energię fotonom tła, np. światłu gwiazd albo mikrofalowemu promieniowaniu tła. Wtedy również dostajemy fotony gamma, ale stojąca za nimi fizyka jest inna. Dla zagadki promieni kosmicznych szczególnie ważne są protony, bo to one dominują w promieniowaniu kosmicznym docierającym do Ziemi.

LHAASO wskazuje, że widmo z IC 443 lepiej pasuje do modelu hadronowego, z rozpadem pionów neutralnych, niż do scenariusza opartego wyłącznie na elektronach. To oznacza, że Mgławica Meduza nie jest tylko świecącą pozostałością po dawnej eksplozji. Jest miejscem, w którym protony nadal są przyspieszane i zderzają się z otaczającym gazem.

300 TeV to energia z kosmicznej ligi

Wyniki wskazują, że protony w IC 443 mogą być przyspieszane co najmniej do ok. 300 TeV, czyli 300 bilionów elektronowoltów. To nadal poniżej energii PeV, od której pochodzi określenie petaelektronowolt, ale mówimy już o zakresie sub-PeV. Dla porównania, ziemskie akceleratory są ogromnymi instalacjami, a kosmos robi podobne rzeczy w rozległych falach uderzeniowych po śmierci gwiazdy.

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W pracy zwrócono uwagę, że w widmie nie widać wyraźnego odcięcia powyżej ok. 30 TeV w promieniowaniu gamma. Odcięcie oznaczałoby sygnał, że akcelerator przestaje skutecznie rozpędzać cząstki powyżej pewnej energii. Brak takiego sygnału wzmacnia tezę, że protony mogą osiągać bardzo wysokie energie.

Nie jest to jeszcze pełna odpowiedź na pytanie, czy pozostałości po supernowych odpowiadają za całe galaktyczne promieniowanie kosmiczne aż do kolana. Badanie przybliża jednak astronomów do rozwiązania tej zagadki. Pokazuje konkretny obiekt, konkretny mechanizm i konkretny ślad protonów rozpędzanych przez pozostałość po wybuchu gwiazdy.

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Supernowa działa długo po własnej śmierci

Okazuje się więc, że śmierć gwiazdy nie kończy się w momencie rozbłysku. Supernowa inicjuje długotrwały proces, w którym materia wyrzucona podczas eksplozji przemierza przestrzeń międzygwiazdową, zderza się z obłokami gazu, modyfikuje lokalne pole magnetyczne i tworzy struktury fal uderzeniowych. W tych warunkach cząstki mogą ulegać wielokrotnemu przyspieszaniu – każde odbicie od frontu fali zwiększa ich energię, co czyni z pozostałości po supernowej naturalny akcelerator cząstek.

To dlatego pozostałość po wydarzeniu sprzed tysięcy lat nadal może być aktywnym elementem galaktycznego środowiska. IC 443 nie jest tylko cmentarzem gwiazdy. Jest miejscem, w którym energia dawnej eksplozji wciąż krąży po okolicy, zmieniając gaz międzygwiazdowy w naturalne laboratorium fizyki wysokich energii.

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Strzelanie nie oznacza kolejnych wybuchów supernowej. Oznacza ciągłą produkcję wysokoenergetycznych cząstek i promieniowania gamma, które zdradza, że dawna fala uderzeniowa nadal ma moc.

To mocny dowód, ale jeszcze nie koniec śledztwa

Nowe wyniki wzmacniają hipotezę, że pozostałości po supernowych są jedną z głównych klas źródeł galaktycznych promieni kosmicznych. Nie zamykają jednak całej sprawy. Kosmos ma wiele potencjalnych akceleratorów: pulsary, mgławice wiatru pulsarowego, okolice czarnych dziur, gromady gwiazd i inne gwałtowne obiekty. Różne zakresy energii mogą mieć różne źródła.

W IC 443 dodatkową komplikacją jest sama struktura regionu. To pozostałość po supernowej oddziałująca z obłokami molekularnymi, z możliwą gwiazdą neutronową i z emisją obserwowaną w wielu zakresach fal. Takie miejsca są naukowo bogate, ale też trudne do jednoznacznej interpretacji.

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LHAASO dało teraz bardzo ważny element układanki, a nie ostatnie słowo. Pokazuje jednak coś, czego astronomowie szukali od dawna: ślad protonów przyspieszanych przez pozostałość po supernowej do energii bliskich tej kosmicznej granicy, za którą zaczyna się najtrudniejsza część zagadki promieni kosmicznych.

Jeśli kolejne obserwacje potwierdzą podobne sygnały w innych pozostałościach po supernowych, obraz stanie się znacznie mocniejszy. Droga promieni kosmicznych do Ziemi nadal będzie poplątana przez galaktyczne pola magnetyczne, ale promieniowanie gamma daje coś bezcennego: prostszy ślad prowadzący do miejsca, gdzie cząstki naprawdę dostają swoją energię.

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*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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Marcin Kusz 06.06.2026 08:00

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