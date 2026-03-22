Bennu wreszcie puściła parę z ust. Skały zrobiły nas w balona

Zagadka planetoidy Bennu zaczęła się tak naprawdę od czegoś, co astronomie nazywają bezwładnością cieplną. Jest to parametr mówiący, jak szybko powierzchnia nagrzewa się w świetle Słońca i jak szybko stygnie po zapadnięciu nocy. Niska bezwładność cieplna zwykle sugeruje drobny, sypki materiał, bo taki grunt reaguje na zmiany temperatury szybciej niż masywna skała.

W przypadku Bennu właśnie taki sygnał zobaczono jeszcze przed przylotem sondy, dlatego spodziewano się przynajmniej częściowo dość gładkich połaci regolitu, czyli luźnej warstwy pyłu, żwiru i okruchów skalnych pokrywających małe ciała Układu Słonecznego.

Bennu miała być piaszczysta, a okazała się kamiennym rumowiskiem

Po dotarciu OSIRIS-REx do Bennu w 2018 r. okazało się, że planetoida wygląda raczej bardziej jak kosmiczne rumowisko, niż spokojna, pylasta plaża. Jej powierzchnię zdominowały głazy, a to kompletnie nie pasowało do wcześniej uzyskanego obrazu termicznego. Jakby tego było mało, Bennu zaczęła od razu pokazywać, że nie będzie kolejnym obiektem do prostych interpretacji.

Sonda zaobserwowała bowiem wyrzuty cząstek z powierzchni, a później podczas poboru próbki okazało się, że grunt zachowuje się niemal jak basen z plastikowymi kulkami i ustępuje pod naciskiem dużo łatwiej, niż pierwotnie zakładano.

To właśnie te różnice między tym, co sugerowały pomiary z daleka, a tym, co pokazała misja na miejscu, były jednym z najważniejszych problemów badawczych wokół Bennu. Niska bezwładność cieplna pasowała do drobnego materiału, ale nie do świata zasłanego blokami skalnymi. Naukowcy długo podejrzewali więc, że te głazy muszą być wyjątkowo porowate, niemal gąbczaste w swojej strukturze. Nowe badanie pokazuje jednak, że to był tylko fragment odpowiedzi.

Problemem nie była tylko porowatość. Skały były dosłownie popękane od środka

Zespół kierowany przez J. Ryana z Uniwersytetu w Arizonie opublikował w Nature Communications dokładną analizę cząstek przywiezionych z Bennu i porównał ich właściwości termiczne z tym, co widziały instrumenty sondy. Badacze potwierdzili, że część materiału rzeczywiście jest porowata, ale sama porowatość nie wystarczała, by wyjaśnić całą skalę rozbieżności.

Istotne okazały się rozbudowane sieci pęknięć przebiegających wewnątrz skał. To właśnie one działają jak przeszkody dla przepływu ciepła i sprawiają, że blok skalny termicznie zachowuje się bardziej jak luźniejszy, drobniejszy materiał.

Okazuje się, że skała Bennu wcale nie musiała być miękka, żeby zmylić teleskopy. Wystarczyło, że była pełna szczelin. Autorzy pracy pokazują, że chropowate, grudkowate okruchy odpowiadające najciemniejszym i najpowszechniejszym głazom na Bennu, mają bardziej złożone sieci pęknięć niż kanciaste cząstki, które przypominają jaśniejsze i termicznie twardsze głazy. To właśnie dlatego dwie skały podobne z zewnątrz mogą zachowywać się zupełnie inaczej pod względem nagrzewania i stygnięcia.

Żeby to zweryfikować naukowcy sięgnęli po kilka metod naraz. Jedna z nich polega na punktowym podgrzewaniu próbki laserem i śledzeniu, jak ciepło rozchodzi się po materiale. Inna, rentgenowska tomografia komputerowa, pozwala zajrzeć do wnętrza okruchu bez jego niszczenia. Próbki skanowano w szczelnych pojemnikach, w atmosferze azotu, tak by nie skazić ich ziemskim środowiskiem.

Potem na podstawie obrazów trójwymiarowych zbudowano modele przepływu ciepła i przeskalowano wyniki z milimetrowych ziaren do rozmiarów głazów leżących na Bennu. Dopiero wtedy laboratorium i obserwacje z orbity zaczęły do siebie pasować.

Bennu nie oszukała teleskopów. Oszukała po prostu nasze założenia

Wcześniejsze pomiary termiczne same w sobie nie musiały być złe. Zawiodło raczej proste założenie, że niska bezwładność cieplna automatycznie oznacza drobny, dość jednorodny materiał. Bennu pokazała, że podobny sygnał może dawać także powierzchnia usiana głazami, jeśli ich wnętrze jest odpowiednio spękane i porowate. To zasadniczo zmienia sposób interpretowania asteroid oglądanych tylko z dużej odległości.

Bennu stała się więc czymś w rodzaju kalibratora dla całej asteroidowej geologii. Badacze piszą wprost, że próbki pozwalają wreszcie uziemić interpretację właściwości cieplnych asteroid na podstawie realnego materiału z dokładnie tego samego obiektu, który wcześniej badano teleskopowo i z orbity.

To bardzo cenna dla nauki wiedza, bo w planetologii bardzo często mamy albo dane z daleka, albo próbkę meteorytu bez pełnego kontekstu. Tu po raz pierwszy dało się spiąć oba światy naprawdę precyzyjnie.

To ma znaczenie nie tylko dla Bennu, ale też dla obrony planetarnej

Bennu jest planetoidą bliską Ziemi, a takie obiekty bada się nie tylko po to, by lepiej rozumieć początki Układu Słonecznego, ale też po to, by wiedzieć, z czym mielibyśmy do czynienia w razie konieczności odchylenia toru potencjalnie niebezpiecznego ciała.

Bardzo ważne są tu właściwości mechaniczne i cieplne powierzchni, bo bezpośrednio wpływają na to, jak taki obiekt reaguje na ogrzewanie, uderzenia i próby pobrania próbek czy ewentualnej interwencji. Znajomość fizycznej natury asteroid ma więc również znaczenie dla strategii ograniczania zagrożenia impaktowego.

Nowe wyniki mogą również pomóc w odpowiednim planowaniu przyszłych misji kosmicznych. Autorzy porównują Bennu z Ryugu, czyli drugą ciemną, bogatą w węgiel asteroidą, z której próbki przywiozła japońska misja Hayabusa2. W przypadku Ryugu również pojawił się podobny paradoks, bo pomiary z bliska sugerowały niską bezwładność cieplną głazów, a laboratoryjne analizy próbek wskazywały wartości wyższe.

Badania z 2025 r. pokazały, że i tam pęknięcia mogły sztucznie obniżać obserwowaną bezwładność cieplną. Bennu i Ryugu zaczynają więc wyglądać nie jak dwa osobne byty, lecz jak wskazówka, że spękane skały mogą być powszechną cechą małych, ciemnych asteroid.

Bennu staje się coraz ciekawsza, bo każda próbka dokłada inny fragment układanki

Nowa praca jest tak naprawdę tylko jednym z elementów większej historii. OSIRIS-REx przywiozła na Ziemię 121,6 g materiału z Bennu, pobranego w 2020 r. i dostarczonego we wrześniu 2023 r. Z tych próbek naukowcy wydobywają już nie tylko wiedzę o pęknięciach i przewodnictwie cieplnym, lecz także o chemii wczesnego Układu Słonecznego.

Wcześniejsze analizy wykazały m.in. obecność aminokwasów, zasad azotowych budujących DNA i RNA, soli powstających po odparowaniu bogatej w minerały wody, a także cukrów takich jak ryboza i glukoza. Do tego doszły ślady materiału starszego niż sam Układ Słoneczny, w tym ziaren pyłu pochodzących z umierających gwiazd, oraz oznaki intensywnej przemiany chemicznej pod wpływem wody na ciele macierzystym Bennu.

Ta mała planetoida nie jest więc zwykłą stertą gruzu. To zapis bardzo długiej historii: od pyłu międzygwiazdowego, przez wodną chemię na większym ciele macierzystym, aż po późniejsze bombardowanie mikrometeoroidami i pękanie skał pod wpływem dobowych zmian temperatury.

Marcin Kusz 22.03.2026 07:00

