Test laptopa ASUS TUF Gaming A16 (2024) – przykład świetnej zmiany, as średniej półki

Dzięki poprawionej klawiaturze z szerszymi odstępami między klawiszami (1,7 mm) na ASUS TUF Gaming A16 (2024) pisze się całkiem nieźle, a bardzo duży jednolity gładzik zastąpi myszkę w kryzysowej sytuacji. Składając to wszystko w całość, korzystny cenowo TUF to bardzo uniwersalna maszyna. Przede wszystkim do gier, ale spisuje się także jako względnie lekki laptop do biura, a także urządzenie do pracy mobilnej dla twórców. Wystarczy podłączyć laptop do zasilania kabelkiem USB-C i już można szaleć z wysoką wydajnością. Uniwersalny, elegancki wygląd bez zbędnych efektów LED jeszcze silniej podkreśla uniwersalny profil TUF-a.