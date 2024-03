Kopalnie zamienią na baterie. Polscy naukowcy mają przełomowy pomysł

Projekt „GrEnMine – Gravitational Energy storage in the post-Mine areas” jest finansowany w ramach europejskiego programu RFCS – Research Founf for Coal&Steel, a jego liderem jest Politechnika Wrocławska. W ramach projektu „GrEnMine” naukowcy zaproponowali dwie technologie magazynowania energii RM-GES (szynowe) i CB-GES (przenośnikowe). W jednej z kopalni należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna powstanie także pilotażowy, małoskalowy magazyn energii, który posłuży do testów proponowanej technologii.