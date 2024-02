Huawei MatePad Pro 13.2 to tablet, który dostarcza ucztę dla oczu, a to dopiero początek

Do tej pory użytkownicy, którzy chcieliby szkicować, rysować lub precyzyjnie poprawiać obrazy musieli korzystać z zestawu składającego się z laptopa i podłączonego do niego tabletu graficznego. Nie dość, że generowało to dodatkowe koszty, to jeszcze znacznie utrudniało mobilność, bo trzeba było ze sobą nosić dwa urządzenia. MatePad Pro 13.2 zastępuje je i robi to świetnie.