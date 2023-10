Czy ludzie mogą mieć dzieci w kosmosie? Wkrótce się przekonamy

Czy ludzie mogą mieć dzieci w kosmosie? To pytanie, które nurtuje wielu badaczy i entuzjastów eksploracji kosmicznej. Czy jest to możliwe, a jeśli tak, to jakie są tego konsekwencje dla naszego gatunku i naszej przyszłości? Na te i inne pytania chce odpowiedzieć startup SpaceBorn United, który zamierza przeprowadzić eksperyment z zapłodnieniem in vitro na orbicie ziemskiej.