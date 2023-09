Samsung rusza ze świetną promocją. Kupujesz Galaxy Watcha 6, dostajesz kasę na konto

Aby wziąć udział w promocji zwrotu środków za zegarki Galaxy Watch 6, trzeba będzie kupić model z serii do 15 października 2023 roku u wybranego partnera handlowego. Może być to zarówno operator sieci komórkowej, jak i sieć sklepów z elektroniką: Orange, Plus, T-Mobile, RTV Euro AGD, oleole.pl, Media Expert, electro.pl, avans.pl, Media Markt, Neonet, Neo24.pl, Komputronik, Vobis, Samsung, matrixmedia.pl, Tele Magic, Maxelektro.pl, x-kom, vitay.pl, Empik (bez ofert marketplace), Auchan, sklep Samsung na Allegro.