Twitter, czyli teraz X, jest wirusem. "Lepiej odinstaluj tę aplikację"

Przeglądarka Edge wykrywa, że aplikacja robi coś zupełnie innego niż do tej pory i informuje użytkownika, że prawdopodobnie jej twórcy to oszuści. To oczywiście ostrzeżenie, które można zignorować - jakąkolwiek kto ma opinię o Twitterze X, nie jest to usługa niebezpieczna z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa. Paradoksalnie jednak dobrze to świadczy o Edge’u, który błyskawicznie takie zmiany wykrywa. Tym razem to rebranding, o którym X nie poinformował innych dostawców oprogramowania. Innym razem problem mógł dotyczyć wyłudzania pieniędzy czy prywatnych danych.