MacBook Air 15" M2 - najfajniejszy laptop Apple'a? [WIDEO]

MacBook Air doczekał się w tym roku nowej wersji, którą zaprezentowano obok Maka Studio i Maka Pro z układami Apple Silicon podczas konferencji WWDC 2023. Zaraz po prezentacji miałem okazję spędzić chwilę z tegorocznym MacBookiem Air 15”, ale teraz maszyna trafiła w moje ręce na testy redakcyjne i pora przyjrzeć się jej bliżej. Czy to będzie hit sprzedażowy? Po co komu 15 cali w takim notebooku? Zapraszam do materiału!