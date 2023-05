Polacy mają odpowiedź na ChatGPT. Szukają chętnych do testów

Model językowy SentiOne jest obiecujący, gdyż inżynierowie trenowali go na danych pochodzących z monitoringu polskiego internetu, czyli z m.in. blogów, serwisów społecznościowych, portali informacyjnych czy zamieszczanych w nich komentarzy. Ponadto do treningu LLM SentiOne wykorzystało także zbiory zweryfikowanych danych z konkretnych branż, co przekłada się na naturalną płynność językową modelu językowego w generowaniu odpowiedzi na złożone zagadnienia. Jak deklaruje startup, model posiada też umiejętności interpretacji, dzięki czemu testerzy mogą "nakarmić" go własnymi, indywidualnymi danymi (np. regulaminem usług czy informacjami produktowymi) i dostosować go pod swoje potrzeby. Jednocześnie stworzony przez dane przedsiębiorstwo chatbot może być wdrożony on-premise, czyli w prywatnej chmurze lub na własnej infrastrukturze serwerowej.