Gdyby Apple robił ekspresy do kawy, wyglądałyby właśnie tak

Prosta, genialna i zachwycająca konstrukcja. Ten ekspres to małe dzieło sztuki. Wygląda świetnie, a przy tym jest przykładem funkcjonalizmu. To górnego zbiornika wlewa się wodę. Na dole widać karafkę. A gdzie jest miejsce na filtr z zaparzaczem? Wyciąga się go trochę jak pojemnik na kawę w ekspresach ciśnieniowych. Sprytny zabieg, bo przecież niekoniecznie jest to najpiękniejsza część w procesie powstawania kawy. No, chyba że mówimy o ceramicznych dripperach, ale... to temat na inną dyskusję.