Pozycjonowanie stron i Google ADS - czy obie formy reklamy to najlepszy wybór?

Patrząc na to, co oferują oba kanały, można stwierdzić, że składają się z podobnych elementów, ale wyświetlają się w zupełnie innych miejscach. Korzystając z płatnych kampanii, możemy natychmiast zwiększyć liczbę odwiedzin na stronie i poprawić konwersję. W przypadku pozycjonowania na wyniki trzeba poczekać nieco dłużej. Zatem co najlepiej wybrać? Na to pytanie niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oba rozwiązania mają swoje mocne i słabe strony.