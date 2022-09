Dbać o siebie trzeba przez cały rok. Z urządzeniami Fitbit jest to prostsze niż kiedykolwiek

Fitbit Versa 4 w różnych wersjach kolorystycznych jest dostępny w sklepach RTV Euro AGD w cenie 1149 zł. Fitbit Sense 2 to zaś wydatek rzędu 1499 zł. Jeśli kupimy któryś z nowych zegarków Fitbit w RTV Euro AGD, to za symboliczną złotówkę otrzymamy także wagę Fitbit Aria Air, ułatwiającą śledzenie naszych fitnesowych postępów. Promocja potrwa do 29.09.2022 r. do godziny 23:45 lub do wyczerpania zapasów.