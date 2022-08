Potrafisz robić dobre zdjęcia na Instagramie? Sprawdź się w nowym konkursie

Tym bardziej, jeśli oglądamy w nich zdjęcia na tak wysokim poziomie. Fotografie zdobiące ten tekst pochodzą z poprzednich edycji konkursu ERGO Hestii i profilu Artystyczna Fotografia. Być może staną się dla was inspiracją do tegorocznej edycji. Warto wziąć w niej udział, bo wygrana w konkursie, a do tego ekspozycja swoich prac w galerii sztuki, to wydarzenia, które każdemu fotografowie pozwalają wejść na wyższy poziom. Często nie tylko artystyczny, ale również komercyjny.