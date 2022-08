Odra zanieczyszczona, a myśliwi, jak gdyby nigdy nic, będą strzelać do kaczek

Zanieczyszczenie Odry to nie tylko tragedia ryb i wszystkich innych organizmów żyjących w wodzie, ale też tych, które żyją dzięki niej. Istnieje olbrzymie ryzyko, że skażone ryby zostaną skonsumowane choćby przez ptaki. Tymczasem myśliwi już szykują się do odstrzału kaczek i nie zanosi się na to, aby katastrofa ekologiczna w Odrze była dla nich problemem.