W 2016 roku (a na mundialu w 2018) zadebiutował VAR, czyli system do powtórek przy kontrowersyjnych akcjach, w których padł gol, doszło do możliwości potraktowania rzutu karnego lub ukarania kogoś czerwoną kartką. VAR stosuje się też w przypadku wątpliwości, czy zawodnik słusznie otrzymał kartkę żółtą, choć do tego jest akurat bardzo rzadko wykorzystywany.