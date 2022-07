Aż 1100 złotych taniej w x-kom. Komputery, monitory i laptopy Acer w świetnych cenach

Nawet jeśli nie potrzebujemy komputera stacjonarnego, laptopa czy monitora, Promo Days to świetna okazja do uzupełnienia brakujących peryferiów. Przykładowo, mysz Predator Cestus 315 kosztuje teraz 99 złotych. Za połowę mniej, bo zaledwie 49 złotych nabędziemy podstawowego gryzonia Acer Nitro Gaming. Jeśli natomiast potrzebujemy czegoś do przenoszenia nowego laptopa, dedykowany plecak na tego typu urządzenie w cenie 69 złotych to coś, czemu warto się przyjrzeć.