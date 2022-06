Do stworzenia Sky Cruise Al-Ghailiego zainspirował model 3D autorstwa rosyjskiego projektanta Alexandra Tujicova. Z kolei Rosjanin model futurystycznego podniebnego rejsowca oparł na ilustracji stworzonej przez Tony'ego Holmstena na potrzeby gry Killer is Dead. Al-Ghaili zakupił prawa do modelu stworzonego przez Tujicova i zdecydował się na jego podstawie opracować futurystyczny koncept podniebnego hotelu.