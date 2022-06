Przesmyk suwalski. To tu może dojść do starcia NATO z Rosją

Litwa częściowo zamknęła tranzyt kolejowy rosyjskich towarów do i z Kaliningradu, twierdząc, że wprowadza sankcje UE. Kaliningrad jest miejscem stacjonowania znaczących sił rosyjskich, w tym floty bałtyckiej, a ruch Litwy doprowadził do furii Moskwę. Rosja zagroziła odpowiedzią, co wzbudziło znowu obawy o tzw. Przesmyk suwalski.