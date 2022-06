Dlatego Polska Akcja Humanitarna postanowiła rozpocząć specjalny projekt "Misja Polska". Będzie to oddzielna, duża struktura wewnątrz PAH zorganizowana na wzór misji zagranicznych - choćby w krajach Bliskiego Wschodu czy Afryki - tyle że realizowana na miejscu, bo jej głównym celem jest pomoc Ukraińcom. To coś więcej niż kolejna akcja. PAH zamierza współpracować z innymi inicjatywami, które dotychczas przy okazji pomocy Ukraińcom powstały oddolnie. - Przechodzimy z pomocy natychmiastowej do długofalowej. Zdecydowanie jest to próba usystematyzowania pomocy, znalezienia i zatrudnienia osób przeznaczonych specjalnie do tych zadań. Chcemy też zaoferować innym organizacjom możliwość współpracy. Do tego potrzeba mnóstwa ludzi i oddzielnej struktury - mówi Helena Krajewska, rzeczniczka prasowa PAH.