Nie było lepszej okazji na zakup komputerów Microsoft Surface. Tak tanio jeszcze nie było

Kupując w czasie trwania promocji jedno z urządzeń Surface można zyskać prezent o wartości nawet 500 zł. Kwota ta nie zostanie zwrócona do ręki klienta, nie obniży też ceny zakupu komputera. Pozostanie jednak bardzo użyteczna, bowiem będzie miała formę karty podarunkowej w sklepie Euro. Innymi słowy, robiąc dalsze zakupy można liczyć na rabat do 500 zł. Karta podarunkowa zostanie przypisana do konta w elektronicznym sklepie Euro lub podarowana w fizycznej formie, jeżeli klient zdecydował się na zakupy w sklepie stacjonarnym. Promocja trwa do 2 czerwca, do końca dnia. Szczegóły dostępne są pod tym adresem. Produkty objęte promocją to, między innymi, Surface Laptop Studio i Surface Pro.