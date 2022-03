Nawet Bitcoin jest stabilniejszy od Rubla. Rosjanie uciekają w kryptowaluty

Jak donosi serwis CoinMetrics, w ciągu ostatnich dni znacząco urosła liczba tzw. wielorybów na rynku kryptowalut. Wieloryb, rekin, czy grubas to branżowe określenie inwestora o dużym kapitale. Według CoinMetrics w Rosji mocno zwiększyła się liczba wielorybów z portfelami zawierającymi ponad 1000 BTC, co jest wartością wynoszącą ok. 186 mln zł. Liczba takich portfeli wzrosła w ostatnich dniach o 150, co jest skokiem, który raczej się nie zdarzał. Łącznie na świecie jest 2226 takich portfeli.