Xiaomi robi własny telefonem z klapką, ale nie odrobiło lekcji i powiela błędy konkurencji

Do sieci przedostały się grafiki pochodzące z wniosku patentowego, złożonego rzekomo już jakiś czas temu przez Xiaomi. Pokazuje on, że Xiaomi w swoim dziale badań i rozwoju od dawna pracuje nad własnym smartfonem z klapką.

Na grafikach udostępnionych przez 91mobiles Xiaomi z klapką wygląda na delikatnie zmienioną kopię Samsunga Galaxy Z Flip. Dokładnie tak samo, jak Xiaomi Mi Mix Fold był delikatnie zmienioną kopią Samsunga Galaxy Z Fold. Możemy się nawet założyć o drobną sumę, że to, na co patrzymy, zadebiutuje na rynku jako Mi Mix Flip.

Otóż Xiaomi z klapką będzie miał na pokrywie tak samo miniaturowy ekran, jak Galaxy Z Flip . Ba, jeśli Xiaomi Mi 11 Ultra byłby tu jakąś wskazówką, obstawiałbym, że będzie to ten sam panel, co w największym smartfonie Chińczyków: ekran OLED o przekątnej 1,1”, żywcem wyjęty z opaski Xiaomi Mi Band.

Problemem tego wyświetlacza nie będzie jednak jego jakość, lecz rozmiar. Samsung Galaxy Z Flip ma tam mały zewnętrzny wyświetlacz, że nadaje się on w zasadzie wyłącznie do wyświetlania godziny. Nie przeczytamy na nim powiadomienia, sterowanie muzyką jest utrudnione, w zasadzie nie przydaje się on zanadto w codziennym użytku. Samsung ma zresztą tego świadomość, bo nadchodzący Galaxy Z Flip 3 ma mieć znacznie większy zewnętrzny wyświetlacz, który będzie o wiele bardziej użyteczny.

I jeśli tak samo będzie z nadchodzącym składakiem Xiaomi, to – podobnie jak w przypadku składaka Samsunga – również do komfortowej obsługi tego urządzenia niezbędny będzie smartwatch, aby móc podglądać i reagować na powiadomienia, bez konieczności każdorazowego otwierania klapki.

Oczywiście w przypadku Xiaomi ten problem można rozwiązać relatywnie niewielkim kosztem. W przeciwieństwie do Samsunga, którego najtańszy zegarek kosztuje jakieś 800 zł, a najdroższe trzy razy tyle, Xiaomi ma w portfolio dwa smartwatche z dużymi ekranami, które kosztują mniej niż 500 zł. Ewentualna dopłata do smartwatcha nie byłaby więc bolesna, a wręcz nie byłbym zdziwiony, gdyby Xiaomi w przedsprzedaży dorzucał je gratis.

To oczywiście jednak tylko spekulacje, wszak nie wiemy nawet, czy Xiaomi z klapką naprawdę powstaje. To, co pokazują rendery od 91mobiles, to ledwie grafiki wyciągnięte z wniosku patentowego, a projekt równie dobrze mógł być dawno porzucony i zapomniany.