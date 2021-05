Tanie kupowanie. W sklepie Komputronik.pl rusza majowa promocja na laptopy

Żeby kupić dobry laptop wcale nie trzeba przepłacać. W sklepie Komputronik rusza promocja na przenośne komputery, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

Od 3 do 9 maja na Komputronik.pl wypatrujcie okazji. W majowej promocji przecenione zostały dziesiątki popularnych modeli, wśród nich konfiguracje zarówno dla tych najmniej, jak i najbardziej wymagających użytkowników.

Laptopy w Komputronik.pl – co kupimy w promocji?

Każdego dnia w ramach majowej promocji na laptopy będzie można kupić inny model w atrakcyjnej cenie. Dziś na przykład jest to komputer Dell Latitude 7400, którego można nabyć za 3499 zł.

W tej cenie otrzymujemy urządzenie z biznesowej serii laptopów Della, która została stworzona z myślą o niezawodności w pracy biurowej. Czterordzeniowy Intel Core i5, 8 GB RAM i 256 GB to konfiguracja wystarczająca do większości zadań, pracy z pakietem biurowym czy obsługi aplikacji w przeglądarce. Wbudowana kamera HD przyda się podczas wideokonferencji, ale także… podczas nauki zdalnej.

Obudowa laptopa Dell Latitude 7400 została wykonana z kombinacji aluminium i włókna węglowego, więc zniesie więcej niż przeciętny plastikowy laptop, a ponadto podświetlana klawiatura jest odporna na zalanie. Jako że laptop ma ekran 14-calowy, a jego konstrukcja waży raptem 1,36 kg, Dell Latitude 7400 sprawdzi się nie tylko na Home Office czy nauczaniu zdalnym, ale także wtedy, gdy wrócimy od biur i szkół, i trzeba będzie laptop zabrać ze sobą. Warto dodać, że ekran ma rozdzielczość FullHD i powłokę antyrefleksyjną, dzięki której można z niego wygodnie korzystać w jasno oświetlonym pomieszczeniu bez obawy o odblaski na wyświetlaczu.

Oprócz Della Latitude 7400 w promocji można też kupić m.in. inny komputer z biznesowej serii producenta – Dell Vostro 3400. Oferuje on taką samą wydajność jak opisany wyżej Latitude 7400, a przy tym pozwala zabezpieczyć dostęp do systemu skanem linii papilarnych.

Promocyjna cena i gwarancja spokoju ducha.

Kupując laptop w sklepie Komputronik.pl możemy także skorzystać z usług dodatkowych, które ułatwią nam życie po zakupie i zabezpieczą urządzenie na wypadek niespodziewanych wydarzeń.

Na życzenie klienta pracownicy sklepu mogą skonfigurować i spersonalizować zakupiony laptop (a także smartfon). Dla wielu czytelników Spider’s Web taka usługa może zdawać się zbędna, ale musimy pamiętać, że technologiczni entuzjaści stanowią mniejszość – dla większości konsumentów proces pierwszej konfiguracji komputera jest czasochłonny i bywa niezrozumiały. Za niewielką opłatą można zlecić ten proces fachowcom i otrzymać komputer gotowy do pracy od pierwszego otwarcia pokrywy.

A jeśli oprócz prostoty konfiguracji klient ceni sobie także spokój ducha po zakupie, istnieje możliwość dokupienia Gwarancji Beztroski. Zależnie od wybranego wariantu, w ramach dodatkowej gwarancji możemy zabezpieczyć komputer na wypadek awarii, przypadkowego uszkodzenia, lub jednego i drugiego.

W przypadku awarii czas ochrony wynosi do 5 lat, zaś ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem trwa do 2 lat od dnia zakupu. Dopłata do Gwarancji Beztroski jest relatywnie niewielka w stosunku do ceny laptopów, a pozwala się cieszyć spokojem ducha przez dłuższy okres, niż czas trwania gwarancji producenta. A umówmy się – nikt nie kupuje laptopa z myślą o wykorzystywaniu go przez 24 miesiące, tylko znacznie, znacznie dłuższy okres czasu.

Maj miesiącem laptopów w Komputronik.pl

Jeśli planowałeś zakup laptopa, teraz jest na to bardzo dobry moment. Warto w najbliższych dniach regularnie odwiedzać witrynę Komputronik.pl – to tam będą pojawiać się najnowsze informacje o promocjach na wybrane modele laptopów.

*Materiał powstał we współpracy ze sklepem Komputronik.pl