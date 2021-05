His, he, him, she, her, hers, e, ey, em. Instagram pozwoli ci wybrać

Już niedługo na Instagramie pojawią się stosowne zaimki przy profilach użytkowników – jeżeli ci zdecydują się je podać. Będzie można też zarządzać, kto rzeczone zaimki widzi.

Coraz więcej użytkowników Instagrama – i ogólnie mediów społecznościowych – czuje potrzebę poinformowania, z którą płcią się identyfikują. Robią to w szczególności osoby transpłciowe, ze zrozumiałych względów. Często jednak z różnych względów na taki zabieg decydują się osoby, których tożsamość i ekspresja płciowa nie różnią się od tej przypisanej w momencie urodzenia. Instagram chce wyjść naprzeciw potrzebom tych użytkowników.

Ci będą mogli wybrać zaimek, jaki pojawi się przy ich profilu. Nie będzie to oczywiście obowiązkowe, ale użytkownicy, którzy zdecydują się na taki zabieg, będą mogli zdecydować, czy zaimek widoczny będzie dla wszystkich odwiedzających jego profil czy też dla osób go obserwujących.

Instagram z zaimkami przy profilach. Jakie będą do wyboru?

Omawiana funkcja na razie nie jest dostępna w Polsce, a Instagram na razie nie komunikuje, kiedy w poszczególnych krajach zostanie uruchomiona. W Wielkiej Brytanii, dla przykładu, Instagramerzy mogą wybierać pomiędzy his, he, him, she, her, hers, hir, e, ey, em, eir, they, them, theirs, thon, thons, per, pers, fae, faer, ze, zir, zie, xe, xem, xyr, co, cos, ve, ver, vis, vi, vir, ne, nir, nirs, nee, ner, ners, mer oraz mers.

Zapytany przez nas o to polski oddział Facebooka oświadczył, że Facebook zdaje sobie sprawę, że nie wszystkie anglojęzyczne zaimki są przetłumaczalne na inne języki. Dlatego też usługodawca aktualnie konsultuje się z ekspertami w innych krajach, by lepiej zrozumieć jak w nich zaimki są wykorzystywane. Zatem musimy jeszcze chwilę poczekać.