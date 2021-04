realme 8 Pro trafia do przedsprzedaży. Tańszy wariant tylko na Allegro

realme 8 Pro to świetnie wyceniony smartfon, który dziś ma swoją premierę. Właśnie rusza przedsprzedaż tego modelu w dwóch wariantach. Tańszy z nich będzie dostępny tylko na Allegro.

realme 8 Pro właśnie miał swoją premierę, a my mogliśmy korzystać z niego od miesiąca. Dawid Kosiński przygotował recenzję, a dodatkowo zapraszamy do filmu, na którym możecie zobaczyć smartfon w akcji.

realme 8 Pro to świetnie wyceniony model ze średniej półki.

Smartfon ma duży wyświetlacz Super AMOLED produkcji Samsunga, o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+. Smartfon jest napędzany średniopółkowym procesorem Snapdragon 720G, który co prawda nie bije rekordów w syntetycznych benchmarkach, ale na co dzień zapewnia szybką i płynną pracę smartfona. Do tego mamy 128 GB pamięci i 6 lub 8 GB RAM.

Smartfon jest wyposażony w cztery aparaty, czytnik linii papilarnych umieszczony w ekranie, gniazdo minijack, łączność LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, a także NFC do płatności zbliżeniowych. Całość dopełnia akumulator o pojemności 4500 mAh z bardzo szybkim ładowaniem o mocy 50 W, pozwalającym na naładowanie 50 proc. ogniwa w zaledwie 17 minut, a całego ogniwa w 45 min.

realme 8 Pro można kupić w przedsprzedaży. Tańszy wariant za 1199 zł jest dostępny na Allegro.

realme 8 Pro został świetnie wyceniony. Polskie ceny wyglądają nastepująco:

realme 8 Pro w wersji 6/128 GB: 1199 zł,

realme 8 Pro w wersji 8/128 GB: 1299 zł.

Tańszy z tych modeli, wyposażony w 6 GB RAM, jest dostępny w Polsce na wyłączność tylko na Allegro. Sprzedaż prowadzi sklep SmA-realme. Model wyposażony w 6 GB RAM-u warto rozważyć, bowiem sprzęt działa szybko i powinien wystarczyć na kilka lat bezproblemowej pracy. 8 GB RAM na ten moment nie jest niezbędne, ale pozwoli nieco wydłużyć czas życia smartfona.

Co ważne, przedsprzedaż na Allegro obejmuje model czarny, który jest pozbawiony budzącego skrajne emocje napisu Dare to leap na tylnej ściance. Z kolei realme 8 Pro w wariancie 8/128 GB standardowo jest o 100 zł droższy, ale w przedsprzedaży jest dostępny w sieci RTV Euro AGD w promocyjnej cenie 1249 zł.