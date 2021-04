Problem z wilgocią w mieszkaniu? Rozwiązaniem jest pochłaniacz Deerma za 89 zł

Wilgoć w mieszkaniu to problem, z którym bardzo trudno jest sobie poradzić tradycyjnymi metodami. Z pomoca przychodzi technologia, a konkretnie pochłaniacz wilgoci Deerma w cenie 89 zł.

W sezonie zimowym często korzystamy z nawilżaczy powietrza, których zadaniem jest poprawa poziomu wilgotności, ale bardzo często w mieszkaniach mierzymy się z odwrotnym problemem. Nadmiar wilgoci to bardzo powszechne zjawisko, widoczne szczególnie mocno w łazienkach.

Przyczyn problemu może być wiele, w tym np. niewystarczająco skuteczna wentylacja, czy całkowity brak wentylacji mechanicznej. Problemy z wilgocią często pojawiają się po termomodernizacji, w ramach której budynek zostaje docieplony, a okna są wymieniane na nowsze. Efekt? Woda skraplająca się na oknie, lustrze oraz na kafelkach i ścianach. Jeśli w porę nie zareagujemy, doprowadzi to do rozwoju pleśni i grzybów, co ma katastrofalne skutki zdrowotne.

Wiele osób boryka się ze skraplającą się wodą w łazience, a rozwiązanie problemu jest bardzo proste.

Takim rozwiązaniem może być pochłaniacz wilgoci Deerma DEM-CS50MW. To niewielkie urządzenie przeznaczone do pracy w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m kwadratowych, co wystarczy np. na łazienkę. Pochłaniacz można też umieścić np. w szafie.

Urządzenie zostało wyposażone w system składający się z 3 ceramicznych elementów PTC. Po zebraniu wilgoci (jednorazowo do 150 ml wody) cząsteczki absorbujące wilgoć można podgrzać i osuszyć, dzięki czemu urządzenie może działać dalej. Taki system jest bardzo ekologiczny, ponieważ nie wymaga wymiany wewnętrznych elementów pochłaniających wilgoć.

Długość cyklu pracy zależy od wielkości pomieszczenia i stopnia wilgotności, ale w praktyce urządzenie wystarcza na ok. 2-3 tyg. pochłaniania wilgoci, po czym należy podłączyć je do prądu i wykonać proces osuszania wewnętrznych elementów. Na obudowie znajduje się kolorowy element, który informuje o tym, czy zbliża się już czas suszenia. Kolor pomarańczowy oznacza, że cząsteczki pochłaniające wilgoć są suche i mogą pracować, a kolor zielony wskazuje, że jest potrzebne ich wysuszenie. Suszenie trwa ok. 12-15 godzin.

Urządzenie ma cylindryczną budowę z otworami z każdej strony, dzięki czemu pochłania wilgoć ze wszystkich kierunków. Pochłaniacz wilgoci ma wymiary 75 x 75 x 206 mm i waży 590 g.

Pochłaniacz wilgoci Deerma DEM-CS50MW kupisz w Sklepie Spider’s Web za 89 zł.