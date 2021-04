Vlogi i wideorelacje z świetnym dźwiękiem. Pomoże mikrofon nakamerowy Synco M1S

Porządny aparat bądź kamera to tylko połowa drogi do sukcesu w formie atrakcyjnych materiałów wideo. Drugim elementem układanki jest porządny dźwięk. Warto doposażyć nasz aparat bądź kamerę w mikrofon nakamerowy. Taki jak Synco M1S.

OFERTA: Mikrofon nakamerowy Synco M1S kupisz w Sklepie Spider’s Web za 139 zł.

Jeżeli ktoś myśli poważnie o nagrywaniu treści na YouTube’a, lub chce z innych względów sprawić, by materiały wideo stały się atrakcyjne – niestety, nie obejdzie się bez inwestycji w sprzęt. Pierwszym zakupem z pewnością będzie aparat bądź kamera z odpowiednim obiektywem. To nam rozwiąże problem jakości obrazu. Nie zapominajmy jednak, że dźwięk jest równie istotny.

To dzięki odpowiedniemu mikrofonowi widzowie słyszą co postać na ekranie aktualnie mówi – czysto i klarownie. To również odpowiedni mikrofon sprawia, że rejestrowaną scenę nie tylko dobrze widać, ale i słychać. Wbudowany w aparat moduł raczej się do tego celu nie nadaje.

W nagrywaniu wideo pomoże mikrofon nakamerowy. Proponujemy Synco M1S.

Synco M1 typu shotgun waży zaledwie 35 g. Dzięki swojej kardioidalnej konstrukcji doskonale zbiera dźwięki, a system pochłaniania wstrząsów pozwala pozbyć się niechcianych wibracji. Jest nie tylko wygodny, dobrze zrobiony i pasujący do większości sprzętów – ale też i wysokiej jakości.

Dzięki wbudowanemu kondensatorowi Synco M1S przetwarza sygnał audio z wysoką dbałością o szczegóły, minimalizując jednocześnie natężenie generowanego przez siebie hałasu. Wspomniana wyżej kardioidalna budowa sprawia, że świetnie nadaje się do nagrywania głosów ludzi znajdujących się z przodu kamery. Na YouTube’a jak znalazł.

Do zestawu dołączony jest też silikonowy kosz antyszokowy z gwintem 1/4″. W zestawie znajdują się też kable TRS oraz TRRS 3,5 mm, z pomocą których można podłączyć mikrofon do szeregu urządzeń, takich jak telefony, kamery czy tablety.

Synco M1S znacząco podniesie jakość nagrań wideo. A przy okazji nie jest drogi.

