Huawei jedzie w samochody. W przyszłym roku na ulice wyjadą pierwsze auta elektryczne tej marki

Amerykańskie sankcje bez wątpienia dają się mocno we znaki chińskiemu Huaweiowi, znacząco utrudniając mu rywalizację na rynku łączności komórkowej. To jednak skłania firmę do ekspansji. W tym w świecie motoryzacji.

Huawei już od pewnego czasu rozwija technologie związane z elektrycznymi i autonomicznymi pojazdami. Do tej pory jednak te wysiłki skierowane były na współpracę z partnerami – Huawei skupiał się na tworzeniu elementów składowych inteligentnego samochodu elektrycznego celem współpracy z koncernami motoryzacyjnymi.

Sytuacja rynkowa wyraźnie jednak składnia Huaweia do agresywnej ekspansji, a przynajmniej tak wynika z reportażu Reutersa. Chiński koncern planuje przejąć kontrolę nad jednym z rodzimych producentów elektrycznych pojazdów. Konkretniej, chce nabyć pakiet kontrolny Chongqing Jinkang New Energy Automobile – właściciela marki Seres.

Na chińskie drogi mają wyjechać inteligentne samochody elektryczne marki Huawei.

Niestety powyższa informacja jest trudna do zweryfikowania. Reuters deklaruje, że jego źródła są wiarygodne – jednak obie firmy odmówiły komentarza, gdy zostały poproszone o komentarz przez agencję. Faktem jest jednak, że Huawei również i jawnie inwestuje duże kwoty w rynek pojazdów elektrycznych.

Firma niedawno ogłosiła pakt z trzema chińskimi koncernami motoryzacyjnymi – w tym z BAIC Group, która na dziś znajduje się w sojuszu z Hyundaiem i Daimlerem. Te koncerny będą wykorzystywać oprogramowanie Huaweia w swoich pojazdach i ponoć mają być oznaczone w broszurach reklamowych jako pojazdy z Huawei Inside. Tak jak znajdujący się w ofercie Seres SF5, który jest widoczny na zdjęciu otwierającym niniejszy tekst.

Kiedy samochody Huawei pojawią się na drogach?

Na razie jest zbyt wcześnie by móc o tym nawet spekulować. Źródła Reutersa informują jednak, że przejęcie pakietu kontrolnego właściciela marki Soros ma nastąpić do końca lipca. Na tym jednak nie koniec. Huawei podobno stara się również o przejęcie marki ArcFox, należącej do wyżej wspomnianego BAIC-a. Ta skupia się na elektrycznych pojazdach, a jeden z jej najnowszych przedstawicieli – ArcFox Alpha S – jest już samochodem z Huawei Inside.

ArcFox Alpha S

Poprzednie plotki z innych źródeł – niestety mniej wiarygodnych – sugerowały, że pierwszy elektryczny inteligentny samochód marki Huawei miałby pojawić się w sprzedaży jeszcze w tym roku. Analitycy jednak wątpią, uważając, że to zbyt krótki czas i że to mało prawdopodobne. Choć nie byłby to pierwszy raz, kiedy Huawei zaskakuje rzeczonych analityków.