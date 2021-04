1 interakcji

Cruise, firma zajmująca się tworzeniem pojazdów autonomicznych, w czym wspierana jest przez Hondę i General Motors, podpisała właśnie umowę z Dubajem, na mocy której zacznie dostarczać swoje autonomiczne robo-taksówki do tego miasta.

Wiadomość ta została właśnie ogłoszona przez następcę tronu Dubaju, Hamdana bin Mohammeda. Cruise ma rozpocząć testy swoich autonomicznych pojazdów w 2023 r. Wkrótce później ma nastąpić uruchomienie usługi przewozu pasażerów przez robo-taksówki. Dokładna data nie jest jednak znana.

Autonomiczne taksówki w Dubaju

Podpisanie umowy z Cruise to kolejne przedsięwzięcie Dubaju w autonomicznym kierunku. Władze tego miasta chcą, aby do 2030 r. aż 20 proc. wszystkich podróży odbywało się tam z wykorzystaniem pojazdów autonomicznych. Nie tylko tych naziemnych.

Już teraz wiemy, że w ramach usługi przywoływania przejazdów Cruise wykorzysta swoje w pełni autonomiczne modele Origin, które po raz pierwszy zostały zaprezentowane w 2019 r. Tym samym firma potwierdziła, że w ramach umowy z Dubajem nie wykorzysta elektrycznych pojazdów Chevy Bolt, które testuje aktualnie na ulicach San Francisco.

Origin to pojazd, który od początku do końca został zaprojektowany z myślą o autonomicznej jeździe. Oznacza to oczywiście, że egzemplarze produkcyjne nie będą wyposażone w żadne elementy do ręcznego sterowania pojazdem, takie jak kierownica czy pedały. Według zapowiedzi firmy, po ulicach Dubaju ma docelowo jeździć 4 tys. Originów. Kiedy to nastąpi? Produkcja pojazdów ma ruszyć w 2022 r. Origin będzie produkowany w fabryce GM w Detroit-Hamtramck.

O Cruise już wkrótce może być głośno

Eksperci uważają bowiem, że jest to jedna z lepiej skapitalizowanych firm zajmujących się pojazdami autonomicznymi na świecie. W ciągu ostatnich trzech lat podmiot ten otrzymał ponad 9 mld dol. od takich inwestorów, jak Honda, General Motors, SoftBank, Rowe Price Group i… Microsoft.

Oprócz w pełni autonomicznych taksówek w Dubaju, Cruise chce wystartować również z oferowaniem autonomicznych przejazdów w swoim rodzinnym San Francisco. Firma planowała uruchomić tam usługę komercyjną jeszcze w 2019 r., ale z powodu pandemii plan ten przesunięto na późniejszy termin bez dokładnej daty.