Od 15 marca w sklepie x-kom rozpoczyna się nowa promocja na telewizory, monitory, projektory i inne akcesoria. W niższych cenach możemy nabyć m.in. panele Philipsa, Samsunga czy iiyamy.

Wraz z nową generacją konsol do gier, standard 4K stał się powszechniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Rewolucję treści w 4K mozolnie wdrażają również platformy VoD, a także nadawcy wybranych kanałów telewizyjnych. Z fanaberii dla garstki entuzjastów, format Ultra HD ewoluował do czegoś powszechnego, zwłaszcza wśród graczy oraz miłośników kina. Tym bardziej warto pomyśleć o zmianie w salonie i inwestycji w telewizor 4K.

Na x-kom rusza promocja na telewizory i monitory. Można zaoszczędzić kilkaset złotych.

Zasady czasowej oferty są bardzo proste. Od 15 marca w sklepie x-kom będzie można nabyć wybrane urządzenia w promocyjnej cenie, korzystając z kodu rabatowego: ekran21. Kod wpisujemy po dodaniu produktu do koszyka. Co ważne, jedna osoba może zakupić tylko jeden egzemplarz każdego urządzenia objętego rabatem. Promocja potrwa do 21 marca lub do wyczerpania limitu produktów.

Pod cenowe cięcia trafiły telewizory, monitory, projektory, soundbary oraz inne urządzenia służące do konsumpcji treści audio-wideo. Wśród przecenionych produktów warto zwrócić uwagę na przykład na:

• Telewizor Philips 55PUS9435 4499,00 zł 3999,00 zł

• Telewizor Samsung QE55Q74TA 3499,00 zł 3199,00 zł

• Monitor HP OMEN 27i Gaming 1899,00 zł 1699,00 zł

• Monitor iiyama G-Master G2440HSU 599,00 zł 549,00 zł

• Projektor Epson EB-FH06 3LCD 2699,00 zł 2399,00 zł

• Projektor Acer X138WHP DLP 1799,00 zł 1549,00 zł

• Soundbar Polk Audio Signa S2 999,00 zł 699,00 zł

W ofercie sklepu x-kom znajdziecie znacznie więcej przecenionych urządzeń RTV. Pełna lista produktów objętych promocją znajduje się poniżej:

Warto dodać, że w tym samym czasie trwa na x-kom inna promocja, związana z produktami marki Silver Monkey. Silver Monkey dystrybuuje akcesoria dla graczy - od myszek po biurka i fotele - a także akcesoria GSM, kable oraz przejściówki. Produkty tej firmy zakupione w sklepie x-kom między 10 marca i 30 czerwca 2021 r. można testować z możliwością zwrotu sięgającą aż 100 dni od daty zakupu.

Sklep x-kom wprowadza nowy standard zwrotów: do 15 dni, za darmo, w paczkomatach InPost.

Od teraz każda osoba kupująca w x-kom może zwrócić zakupiony produkt za darmo, w ciągu regulaminowych 15 dni, wykorzystując do tego dowolny paczkomat InPost. Procedura zwrotu jest bardzo łatwa i polega na wypełnieniu internetowego formularza, na podstawie którego otrzymujemy unikalny kod otwierający paczkomat. Wystarczy włożyć odpowiednio spakowany i zabezpieczony produkt do właściwej szufladki, a pracownicy InPost zajmą się resztą.

Co ważne, darmowe zwroty za pośrednictwem paczkomatów nie są czasową akcją sklepu x-kom, ale stałą procedurą, mającą trwale ułatwić życie klientów oraz zwiększyć ich komfort. Wyjątek od zwrotów poprzez paczkomaty stanowią wyłącznie produkty większego gabarytu, ale o braku możliwości oddania konkretnego towaru do paczkomatu zostaniemy poinformowani już podczas składania wniosku.

Materiał powstał we współpracy z x-kom.