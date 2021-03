Już za pięć lat ma ruszyć budowa elektrowni atomowej w Polsce. Ma to być pierwsza z trzech takich elektrowni, a każda ma być wyposażona w dwa reaktory.

Wielu Polaków marzy o elektrycznej Tesli, Audi czy Porsche, ale nie wszyscy mają świadomość, że takie auto byłoby nad Wisłą nie do końca ekologiczne. Bo choć elektryki rzeczywiście nie spalają paliwa w centrach miast, to niestety prąd potrzebny do ich napędzania powstaje w Polsce głównie przez spalanie węgla.

Od lat słyszymy o niezbędnej transformacji energetycznej, dzięki której będziemy korzystać z energii powstałej z odnawialnych źródeł. W Polsce coraz chętnej - głównie za sprawą dopłat - inwestujemy w panele fotowoltaiczne i energię geotermiczną, natomiast w skali krajowej widać inwestycje w farmy wiatrowe. To jednak za mało. Właśnie na języki powraca temat polskich elektrowni atomowych. Tak, liczba mnoga to nie pomyłka.

Trzy elektrownie atomowe w Polsce. Lokalizacja nie jest jeszcze znana.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podzielił się najnowszymi planami odnośnie przyszłości polskiej energetyki. Michał Kurtyka stwierdził, że Polska musi uniezależnić się od paliw kopalnych. Minister przyznaje, że rosnącym problemem jest nie tylko sam surowiec w postaci węgla, ale i jego wydobycie, bowiem trzeba sięgać do coraz głębszych pokładów lub decydować się na import.

Michał Kurtyka w najnowszym wywiadzie przypomniał o ambitnym planie, w ramach którego w ciągu dwóch najbliższych lat mają zapaść konkretne decyzje na temat technologii elektrowni atomowych oraz ich lokalizacji. Dzięki temu można byłoby rozpocząć budowę elektrowni w 2026 roku. - To daje nam możliwość uruchomienia pracy pierwszego bloku w 2033 roku. Polskim program energetyki jądrowej przewiduje sześć takich bloków. Chcielibyśmy mniej więcej, żeby kolejne bloki były oddawane z taką kadencją co 2 lata jeden blok. Pomiędzy 2033 a początkiem lat 40-tych sześć polskich nowych bloków jądrowych powinno zasilać system energetyczny - mówi w wywiadzie Kurtyka.

Obecnie najczęściej wymienianym regionem dla pierwszej elektrowni atomowej jest Pomorze.